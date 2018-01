Afrique: Rwanda-Guinée Equatoriale - Déclarations d'avant match

Antoine Hey (entraîneur du Rwanda)

« Il faut désormais oublier le premier match face au Nigéria et penser à la Guinée Equatoriale. C'est vrai, on avait fait un bon match, l'homme du match était un rwandais, mais il faut oublier tout ça et penser à l'avenir. Ce sera différent face aux équato-guinéens. Nous allons viser la victoire face à un adversaire qui a fait preuve de manque de rythme lors de son premier match. La Libye avait plié la partie lors du premier quart d'heure.

Il y'a un manque de compétition chez notre adversaire. On doit profiter au maximum pour gagner. Il faut se méfier tout de même car, individuellement ce ne sera pas comme le Nigéria, mais collectivement, la Guinée Equatoriale peut nous créer quelques soucis. On doit aussi prendre en considération le fait que la Guinée Equatoriale n'a plus droit à l'erreur. Elle jouera sa dernière carte. Nous avons l'avantage d'avoir eu un temps suffisant d'acclimatation car nous avons effectué un stage en Tunisie dès le 2 Janvier, là où les conditions climatiques sont similaires ».

Rodolfo Bodipo (entraîneur de la Guinée Equatoriale)

« Le match du Rwanda constitue notre dernière chance dans ce tournoi, si on veut passer au deuxième tour. Nous allons affronter une bonne équipe, que tout le monde donnait perdante face au Nigéria. Mais lors du match, elle a montré de belles choses. Nos joueurs sont en train de faire leur apprentissage. Notre objectif, c'est de faire connaître nos joueurs aux clubs d'Afrique et même d'Europe. On veut honorer notre pays et donc, on fera le maximum pour battre le Rwanda. Nous avons corrigé nos erreurs et j'ai demandé aux joueurs de jouer le match sans pression ».

Cosme Anvene Ebang (capitaine de la Guinée Equatoriale)

« On veut montrer un visage séduisant sur le football équato-guinéen. Nous avons commis des erreurs face à la Libye que nous avons payées cash. Maintenant, il est temps pour nous de se ressaisir. On a bien travaillé sur le plan tactique et même psychologique car beaucoup de joueurs étaient touchés par la défaite de la Libye. Le climat ne doit pas être une excuse. Certes, il est différent au notre, mais c'est valable pour beaucoup de sélections, pas uniquement la Guinée Equatoriale ».