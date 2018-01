Afrique: Libye - Nigéria - Propos d'avant match

Omar El Maryami (entraîneur de la Libye)

« Je pense qu'on a réalisé un très bon début de compétition. C'est important de réussir le premier match. Je tiens à remercier les Marocains qui nous ont soutenus et encourager tout au long du match face à la Guinée Equatoriale. Ils ont beaucoup motivé nos joueurs qui aiment de telles ambiances dans les gradins. Je félicite aussi le Maroc et le Soudan, deux pays arabes, pour leur qualification en quarts de finale.

Nous allons affronter le Nigéria au deuxième match. Ce sera très difficile car le Nigéria est un grand nom du football africain. C'est un match très important pour nous car la victoire va nous permettre d'assurer notre qualification. On a remporté le CHAN en 2014 et on veut faire un parcours similaire. J'ai mon idée sur cette équipe nigériane qui a bien joué lors de son premier match face au Rwanda. Je connais même certains joueurs comme Anthony Okpotu puisqu'il a joué chez nous à Al Ittihad de Tripoli. Les joueurs sont sereins et concentrés pour ce match. Ils veulent gagner et je l'espère bien ».

Mohamed Nashnush (capitaine de la Libye)

« Notre objectif face au Nigéria est de remporter les trois points du match. Un premier objectif est déjà atteint, celui de remporter le premier match, qui est souvent difficile. On s'attend à ce que notre tâche soit difficile car nous allons avoir un adversaire plus solide que la Guinée Equatoriale. Nous abordons tous nos matchs avec le même état d'esprit et même objectif. Nous avons aussi l'objectif de rester ici à Tanger pour le quart de finale pour éviter un autre voyage. Je ne connais pas bien cette équipe du Nigéria. Je ne sais pas si c'est la même, s'il y'a des joueurs ayant disputés le CHAN 2014 où les Supers Eagles avaient terminé à la troisième place ».

Salisu Yusuf (entraîneur du Nigéria)

« On a réalisé un match nul face au Rwanda et je pense que ce n'est pas un mauvais résultat. Ce jour-là, on avait bien joué, sauf que la chance n'était pas de notre côté. On a raté beaucoup d'occasions de buts. Mais maintenant, il faut gagner face à la Libye pour avoir plus de confiance. Et pour cela, il faut oser et se créer des occasions de buts. Vu notre prestation face au Rwanda, je suis optimiste. On peut battre cette équipe libyenne. Certes, elle est solide, mais nous avons des atouts à faire valoir. Le soutien des supporters marocains à la Libye ne nous impressionne pas. Le match se jouera sur le terrain et il faut donc rester concentré ».

Ikechukwu Ezenwa (capitaine du Nigéria)

« On est concentré sur le match. On vise la victoire pour avoir plus de chance de se qualifier. On est ici au Maroc pour représenter 180 millions de nigérians. On sait qu'il y'a des espoirs placés en nous. On essayera de faire le maximum pour les honorer et les rendre heureux. On a oublié le premier match et on ne ressent aucune pression. Au contraire, tout le monde est décontracté. Je peux même vous assurer qu'on s'est adapté aux conditions climatiques. Deux jours avant le match, on s'est entraîné avec des équipements à manches courtes. Ce n'est plus un problème ».