Sénégal: Drame de Bayotte - Les imams de la région prient pour la paix

« Parce que sans la paix, a-t-il rappelé, rien de durable ne peut se faire en Casamance ». L'imam Dème a souhaité que l'accalmie, qui est observée ici depuis 2012, se poursuive pour favoriser le retour de la paix et le développement dans la région méridionale du Sénégal. IÒÒl a exhorté ses collègues à poursuivre les séances de lecture du Saint Coran et les prières pour le retour à la normale de la situation dans les régions de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda, qui constituent la Casamance naturelle.

Après la tuerie qui a été perpétrée le 6 janvier dernier dans la forêt classée de Bayotte-est, les imams de la région ont organisé, hier, une séance de lecture du Coran à la grande mosquée de Ziguinchor et formulé des prières pour le repos de l'âme des victimes. Ils ont également prié pour que la Casamance et le Sénégal retrouvent la paix.

