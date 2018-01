Maroc: Session de formation au profit des candidats au concours des enseignants contractuels

Il y a lieu de signaler que le déroulement des délibérations et l'annonce des résultats finaux de l'épreuve écrite devaient avoir lieu hier. Les examens oraux, quant à eux, auront lieu du 20 au 24 janvier et la publication des résultats définitifs le 31 janvier.

La Clinique juridique et le Laboratoire de recherches sur la transition démocratique comparée organisent en partenariat avec la Faculté des sciences juridiques et sociales de Settat, l'Université Hassan I et la Direction provinciale du ministère de l'Education nationale (Settat), la seconde session de formation au profit des candidats qui passeront bientôt des examens oraux pour le recrutement des enseignants contractuels 2017-2018 aux différentes Académies régionales de l'éducation et de formation.

