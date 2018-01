Afrique: Entreprenariat - Hub Africa lance African Pitch Roadshow

Après le succès de l'édition 2017, le Pitch HUB Africa reprend son bâton de pèlerin pour la troisième année consécutive, et repart à la rencontre des meilleurs porteurs de projet et start-ups pour en sélectionner les plus innovants et les prometteurs.

Selon un communiqué, à l'issue de chaque étape-pays, trois projets sont retenus pour prendre part à la 6ème édition du Hub Africa, la plateforme des Investisseurs et des Entrepreneurs prévue les 2 et 3 mai 2018 à Casablanca au Maroc. Les projets sélectionnés des différents pays se livreront à une compétition «Hub Africa Awards», à l'issue de laquelle les 5 meilleurs projets intégreront une plateforme crowdfunding en vue d'obtenir un financement. Le Pitch HUB Africa est coorganisé cette année avec «Africais Callingyou»

Lancée cette année sous l'appellation AFRICAN PITCH ROADSHOW, cette compétition-phare de HUB Africa, première plateforme des investisseurs et entrepreneurs d'Afrique, fera le tour du continent à travers un périple (road-show) de 7 étapes qui le mènera son jury au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Rwanda... et avec une étape a également été prévue à Paris, à la rencontre de la diaspora.

AFRICAN PITCH ROADSHOW offre aux porteurs de projets des pays visités l'opportunité de se challenger devant un jury composé de personnalités et experts aguerris.

Hub Africa entend à travers son périple africain démocratiser davantage l'entrepreneuriat. Ce, en offrant une belle opportunité aux porteurs de projets et start-up. «S'ouvre davantage à l'Afrique profonde». Telle est la volonté des organisateurs qui pour la première fois investissent le Rwanda, confirmant après l'intégration Cameroun et le Gabon dans le périple depuis l'année dernière, le pari de accorder à l'Afrique centrale une place de choix dans ce concert des entrepreneurs du continent.

À l'issue de chaque étape, seront choisis les 3 meilleurs projets pour prendre part à la 6e édition de Hub Africa prévue les 2 et 3 Mai 2018 à Casablanca. Les sélectionnés des différents pays se livreront à une compétition baptisée HUB Africa Awards, à l'issue de laquelle les 5 meilleurs projets du continent intégreront la plateforme crowdfunding en vue d'obtenir un financement. Les Lauréats seront en suite envoyés en immersion à Singapour.