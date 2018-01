Sénégal: Tourisme - Démarrage du processus d'élaboration du premier code

Le ministre Mame Mbaye Niang a procédé au lancement officiel du processus d'élaboration du premier code dans le secteur du tourisme. Plusieurs acteurs du secteur ont pris part à la rencontre.

Le Sénégal compte accueillir 3 millions de touristes à partir de 2023 et 10 millions en 2035. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a entrepris l'aménagement de nouveaux sites touristiques à Pointe Sarène et Mbodiène. Mieux, à travers le Pse, il a décidé de repenser le tourisme dans ses finalités, son fonctionnement, son organisation, ses stratégies, sa transversalité et surtout ses interactions avec les autres secteurs. «Cependant, à la lumière de l'analyse, il ressort des différents diagnostiques que les textes actuels (décrets, arrêtés, circulaires) réglementant les activités et professions touristiques sont obsolètes et incomplets. Malgré l'affirmation d'un leadership dans la sous région, l'absence d'un code, cadre légal unifié et partagé, constitue dès lors, un réel handicap dans la mise en œuvre optimale des politiques et stratégies de développement du secteur », lit-on dans un document remis à la presse. En outre, les nouveaux enjeux de développement durable, de lutte contre le terrorisme, et le blanchiment de capitaux, de maitrise de l'outil électronique, de formation aux nouveaux métiers et de l'information touristique impliquent un changement de paradigme dans la gouvernance institutionnelle.

C'est dans ce cadre que Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme a réuni les différents acteurs pour lancer le processus d'élaboration du premier code du tourisme. Selon ce dernier, la mise en place de ce code du tourisme permettra à toutes les parties prenantes à savoir Etat, populations locales, professionnels, promoteurs, partenaires techniques et financiers, touristes et visiteurs, de disposer d'un outil consensuel fixant les droits et les obligations de tous. Il s'agit au cours de cette rencontre, d'informer les participants sur les motivations du projet de mise en place de la première loi d'orientation du pays, de présenter les activités prévues et convenir des modalités d'échanges d'informations, de fixer les modalités, le calendrier de réalisation et les stratégies de mise en œuvre du projet. L'objectif est aussi de recueillir les meilleures pratiques, d'identifier les parties prenantes du projet et leur rôle, de définir une méthodologie et une feuille de route. « Nous voulons faire du tourisme, un vecteur de croissance et de création de richesse. Pour cela, il faut repenser la gouvernance du secteur, son fonctionnement, le financement. Il nous faut donner du sens à notre action. Cependant, il nous manque un instrument », a souligné Mame Mbaye Niang.