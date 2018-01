Sénégal: Concours « Jiggen Ci TIC » - Hapsatou Bâ, lauréate pour son projet «Smart agriculture»

Les lauréates de l'édition 2017 du concours « Jiggen Ci Tic » ont reçu, mardi dernier, leur prix, en marge de la cérémonie de décoration des agents du ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Economie numérique, de la société nationale La Poste et de la Sonatel. Cette année, « Jiggen-ci Tic » a consacré le projet « Smart agriculture » de la jeune Hapsatou Bâ.

L'édition 2017 du concours « Jiggen Ci Tic » a consacré le projet « Smart agriculture » de la jeune Hapsatou Bâ, qui a remporté le 1er Prix. « Smart agriculture » est une technologie « intelligente qui permet de connaître à temps réel et même à distance l'état du sol, à savoir l'humidité, la température... et de déclencher une irrigation automatique des parties du sol en manque d'eau ». D'après la lauréate, « l'agriculture est une activité primordiale à prendre en compte pour développer une économie » et c'est la raison pour laquelle ce projet « innovant » a été mis en place pour « aider le président de la République dans son Plan Sénégal émergent ». Ndèye Fatou Mboup pour son application « Bos » et Aminata Kâ (« Mon transport ») ont remporté, respectivement, le 2ème et le 3ème Prix de ce concours qui a primé dix femmes au total.

Le Sénégal, conformément aux recommandations de l'Union internationale des télécommunications (Uit), s'inscrit dans une dynamique de promotion de l'accès des femmes aux technologies de l'information et de la communication. D'où la tenue, depuis quelques années, du concours national « Jiggen Ci Tic » dont l'objectif est de réduire le gap pour ce qui est de l'inégalité des sexes dans l'accès aux Tic. Ce programme veut travailler à la création d'une masse critique de jeunes femmes entrepreneurs en vue d'accompagner de façon significative, le développement du secteur de l'économie numérique. Cela, en misant sur la capacité d'innovation des filles et encourageant l'entreprenariat féminin dans le secteur des technologies de l'information et de la communication.