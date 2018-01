Samedi dernier, au siège du Parti de l'indépendance et du travail (Pit), le professeur des universités Samir Amin qui intervenait sur le thème « Actualité du monde à la lumière du Marxisme » a dénoncé « le transfert de tous les pouvoirs à des oligarchies qui sont parvenues à domestiquer la vie politique ».

Il a opté pour une avancée révolutionnaire, pour plus d'organisation, de solidarité... afin de faire face à ce qu'il qualifié d'« impérialisme collectif ».

Le Pr Samir Amin a, d'emblée, estimé que nous avons aujourd'hui affaire à un impérialisme collectif. « Celui que j'appelle la triade. Ils agissent d'une manière collective car conscients qu'ils ne peuvent plus diriger le monde que par leur intervention collective (Otan). Nous ne sommes plus en conflit avec un tiers pays, mais avec cet impérialisme collectif. Alors, nous sommes face à de nouveaux défis », a-t-il déclaré. Dénonçant ainsi « le transfert de tous les pouvoirs à des oligarchies qui sont parvenues à domestiquer la vie politique ». C'est pourquoi, « la nationalisation des oligarchies est aujourd'hui une exigence qui s'impose plus que jamais. Nous sommes confrontés, aujourd'hui, à deux défis.

Le premier défi, lui, passe par une avancée révolutionnaire. C'est-à-dire opérer un changement en créant des rapports de force. Il nous faut donc penser, organiser un minimum de solidarité. Le deuxième, c'est que nous disposons tous d'une marge de manœuvre à mettre en avant », a-t-il soutenu. « Nous sommes dans un système capitaliste contemporain qui présente des caractéristiques nouvelles. Nous avons le capitalisme de monopole qui domine tous les systèmes productifs, à toutes les échelles. Une poignée de gigantesques entreprises multinationales domine tout l'appareil productif, semble produire la moitié des Pib du monde. Et cette domination exclusive a des conséquences politiques, idéologiques, culturelles », a appuyé le Pr Amin. Il a ajouté que « la perte de la crédibilité de la démocratie ouvre des horizons à des replis identitaires, religieux, ethniques qui apparaissent comme seuls moyens de protection des individus ».

Réagissant sur la tenue de cette rencontre, le secrétaire général du Pit, le ministre du Travail, des Organisations professionnelles et des Institutions, Samba Sy, a indiqué : « Nous avons voulu faire prendre conscience non seulement à nos camarades, à l'ensemble des militants de Gauche, mais aussi aux patriotes de ce pays, l'importance de la bataille des idées ». Selon lui, le monde dans lequel nous avançons est un monde de confusions entretenues. Et de poursuivre : « Ceux qui veulent démêler l'echeveau pour permettre des avancées radicales au profit du grand nombre doivent s'employer finalement à établir les choses et à ramener les choses sur leur pied ».

Concrètement, a ajouté le ministre Samba Sy, cela signifie qu'un observateur averti de la vie politique nationale va constater qu'il y a une sorte d'ingérence du champ de la pensée. « Alors notre choix, c'est de reprendre la bataille des idées, de faire de sorte que les débats théoriques s'imposent afin que nous puissions évidemment bien lire les rapports de force et construire des alternatives qui soient profitables finalement au compte du progrès et de la justice sociale. C'est pourquoi nous avons convié le Pr Samir Amin pour discuter du monde tel qu'il va, pour discuter des grandes questions de l'heure et pour voir quelles sont les sortes de convergences possibles entre nous et les autres forces de progrès de par le monde », a-t-il expliqué.

Quant au choix du thème, « il nous a paru nécessaire de prolonger notre initiative qui a consisté à célébrer la révolution d'octobre. Nous avons voulu, aujourd'hui, inviter quelqu'un qui est professeur des universités, un homme d'expérience pour qu'il nous dise quelle était la lecture qu'il faisait de l'actualité mondiale. Le choix qui est le nôtre se justifie par le constat évident que le Sénégal n'est pas en dehors du monde », a-t-il conclu.