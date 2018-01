Sénégal: « Ziarra » Thierno Mountaga Daha Tall de Louga - Aly Ngouille Ndiaye sollicite des prières pour le Sénégal

Le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a présidé, samedi, à Louga, la cérémonie officielle de la 54ème édition de la « ziarra » (visite pieuse) dédiée à Thierno Mountaga Daha Tall.

La rencontre s'est déroulée au stade Djiby Diouf (ex-Wattel) en présence d'une foule immense. Serigne Mbaye Sy Mansour, Khalife général des Tidianes, était présent. De même qu'un parterre d'érudits et d'oulémas venus de l'intérieur du pays et de la sous-région. Le cadre était donc propice pour formuler des prières. Et le ministre Aly Ngouille Ndiaye l'a bien compris. Lui qui a saisi cette belle et rare occasion pour demander à prier « encore et plus » pour son mentor, le président de la République Macky Sall. « C'est une chance que de voir deux Khalifes généraux, Thierno Bachir et Mbaye Sy Mansour, assis côte à côte. Cela n'arrive pas souvent et c'est une bénédiction. Je n'ai pas de doute. Tout ce qui est formulé comme prières sous cette tente sera exaucé. Pas de doute là-dessus », a dit et insisté Aly Ngouille Ndiaye.

Le ministre a profité de « ce beau cadre béni par Dieu » pour demander à tous les chefs religieux du Sénégal de soutenir et d'accompagner le président Macky Sall. « Prier pour Macky Sall, c'est opter et prier pour un Sénégal qui s'inscrit durablement sur la voie de l'émergence », a soutenu le ministre de l'Intérieur qui a magnifié la présence à cette cérémonie de Serigne Mbaye Sy Mansour. « C'est une présence qui mérite d'être relevée et magnifiée.

Mais je ne suis pas surpris. Serigne Mbaye Sy Mansour ne fait que suivre les traces de ses prédécesseurs », a fait remarquer Aly Ngouille Ndiaye qui s'est félicité de la « parfaite entente et cohésion » qui existe entre les deux familles Sy et Tall et, au-delà, de toutes les familles religieuses du Sénégal. « C'est beau de voir les deux guides ensemble. L'image magnifique renvoie au Sénégal de nos rêves, un Sénégal uni, solidaire et constructif », a dit le ministre qui est aussi revenu sur le bilan de Macky Sall à la tête de l'Etat. « Pas besoin de chercher longtemps.

Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir les réalisations du chef de l'Etat, visibles sur l'étendue du territoire national », a-t-il dit, soulignant que tous les secteurs d'activité ont enregistré des progrès significatifs de 2012 à nos jours. « En six ans, tout a augmenté au Sénégal sauf les prix », a relevé Aly Ngouille Ndiaye, qui a particulièrement salué les efforts accomplis par l'Etat pour développer le stratégique secteur agricole. « Malgré ces réalisations, beaucoup reste à faire. Et c'est pourquoi, nous sollicitons encore vos prières pour permettre au président Macky Sall de réaliser ses ambitions pour le Sénégal », a expliqué le ministre.

La demande d'Aly Ngouille Ndiaye a trouvé un écho favorable chez Thierno Bachir Tall. « Tous les guides religieux du Sénégal prient pour le président Sall qui a énormément fait pour l'islam. Le projet de modernisation des foyers religieux est un exemple parmi tant d'autres », a indiqué le Khalife général de la famille omarienne. Thierno Bachir Tall qui a demandé et obtenu de Serigne Mbaye Sy Mansour qu'il prie pour les fidèles, le Sénégal, l'Afrique et le monde entier.

SERIGNE MBAYE SY MANSOUR, KHALIFE GENERAL DES TIDIANES : « EL HADJ MALICK SY DOIT PRESQUE TOUT À EL HADJ OMAR TALL »

Ce qu'El Hadj Malick Sy Maodo fut et reste, il le doit en grande partie au vénéré Cheikh Omar Foutihou Tall, a confié, samedi, à Louga, Serigne Mbaye Sy Mansour, Khalife général des Tidianes.

C'était sa première participation à cette « ziarra » en tant que Khalife général des Tidianes. Une première donc, mais qui restera dans les annales. C'est que Serigne Mbaye Sy Mansour a séduit tout le monde. Les fidèles ont eu le privilège de voir et d'écouter un homme doté d'une vaste culture générale. Un homme qui a une parfaite connaissance de l'histoire de son pays et des tarîqa.

« Je suis venu parce que quand on aime Dieu et qu'on a choisi l'islam, on est obligé de passer par la maison de Cheikh Omar Tall.

Et Cheikh Omar aujourd'hui, c'est vous Thierno Bachir », a d'emblée dit Serigne Mbaye Sy, s'adressant au Khalife général de la famille omarienne. Thierno Bachir renchérit, s'adressant à l'assistance : « La venue de Serigne Mbaye Sy Mansour est votre chance. Je vous demande de l'écouter religieusement ». C'était le début d'un riche exposé sur les liens de sang et d'amitié qui lient les deux familles Sy et Tall. Maîtrisant incroyablement son sujet, le guide religieux faisait toujours référence aux enseignements de son grand-père El Hadj Malick Sy, la sounna et le Coran.

Et Serigne Mbaye Sy Mansour l'a clairement dit : El Hadj Malick doit beaucoup à El Hadj Omar. « Si Maodo est devenu ce qu'il est devenu, c'est en grande partie grâce à Cheikh Omar Foutiyou Tall. Cela est une certitude », a insisté le Khalife général des Tidianes qui a invité les deux familles qui ont donc « tout en partage » de consolider leurs liens basés sur le Coran et les enseignements prophétiques. « C'est Dieu qui nous uni, nous devons le savoir. Les guides religieux doivent constamment échanger et partager. Restons donc unis, solidaires et échangeons sur toutes les questions », a préconisé Serigne Mbaye Sy Mansour. Il a rappelé que cette invite est également lancée à tous les autres acteurs du pays. « Que tout le monde érige le dialogue en règle.

Les politiques, les acteurs économiques etc., tous doivent s'asseoir et parler. Il y va de l'intérêt du pays », a souligné Serigne Mbaye Sy Mansour qui a recommandé aussi à un retour aux valeurs qui fondent l'islam. « Aujourd'hui les mosquées sont remplies, les gens prient. C'est une bonne chose. Mais on a beaucoup à dire sur les comportements quotidiens des personnes », fait observer le Khalife général des Tidianes, rappelant que l'islam, c'est avant tout un style de vie, un comportement et des actes qui doivent être conformes aux enseignements du prophète Mohamet (Psl) », a expliqué le marabout qui a formulé des prières pour la jeunesse et pour un Sénégal paisible et prospère.

« L'ETAT A RESPECTÉ SES ENGAGEMENTS », SELON LE COMITÉ D'ORGANISATION

Le Comité d'organisation de la « ziarra » a tiré un bilan satisfaisant. Tout s'est bien passé. « Rien à dire sinon merci à l'Etat et à ses démembrements qui ont tous respecté leurs engagements », a dit Chérif Ly, s'exprimant au nom du Comité d'organisation de la 54e édition de cette « ziarra » dédiée à Thierno Mountaga Daha Tall. « Les instructions données ont été respectées. Nous remercions le président de la République et tous ceux qui ont participé pour la bonne réussite de cet événement. C'est un pari qui vient d'être gagné », a ajouté Chérif Ly qui a demandé au Khalife général de la famille omarienne de prier pour le gouvernement et les bienfaiteurs.