Il n'était pas présent à la réunion mixte entre la Fédération sénégalaise de football et le ministère des Sports, tenue mardi, mais le sélectionneur national Aliou Cissé devrait être satisfait de constater que son projet de préparation en direction de la coupe du monde a été bien accepté par ces deux entités.

Cette feuille de route du technicien sénégalais qui comprend, dans les détails, la préparation spécifique des Lions a fait l'objet d'une lecture pointue par les autorités fédérales et du ministère des Sports qui ont ainsi donné leur aval.

« J'ai remis mon plan de préparation depuis décembre dernier afin que la fédération l'étudie. Il comprend principalement les matches amicaux et les stages de préparation », a indiqué Aliou Cissé, joint hier au téléphone. Loin de se focaliser sur l'adversaire à croiser dans ces matches amicaux, le technicien sénégalais s'est contenté de souligner qu'il a donné le profil de l'adversaire à rencontrer, quitte maintenant à la fédération de faire le choix.

Mais, une chose est quand même sûre, les dates de ces matches ont été calées aux 31 mai, 8 et 12 juin. Maintenant, le choix se fera en fonction du profil qu'a dégagé Aliou Cissé. Dans ce domaine, des sources indiquent que l'Ecosse a été ciblée de même que la Biélorussie, la Finlande, l'Ukraine, l'Irlande, Costa Rica, Pérou, Panama, entre autres. Interrogé sur l'absence de grands pays de football sur la liste des candidats aux matches amicaux, Aliou Cissé a indiqué que ces pays avaient déjà calé depuis fort longtemps leurs adversaires.

« Vous savez, tout le monde veut jouer contre le Sénégal. Mais nous continuons à travailler avec nos agents afin de trouver le meilleur adversaire. Nos joueurs, eux aussi, sont impatients et plusieurs tapent à la porte de l'équipe ; cela prouve que nous avons un projet qui est en train de prendre forme car aller à la coupe du monde est quelque chose d'historique pour un joueur », a-t-il dit.

D'où alors une certaine pression sur ses frêles épaules de jeune technicien ? Que non, dira l'ancien capitaine des Lions. « Moi, je n'ai aucune pression car le groupe Sénégal a été constitué depuis trois ans et il y a un groupe qui s'est qualifié. Nous avons encore cinq à six mois devant nous, il faut néanmoins s'attendre à tout. Moi, ce que je veux, c'est que tout joueur sélectionné pour cette coupe du monde arrive en pleine santé et en pleine forme », précise-t-il. Si sur le plan technique l'entraîneur national sait qui est qui, au niveau fédéral et ministériel aussi, on a, semble-t-il, arrangé cette préparation en direction du Mondial.

C'est ainsi qu'une source indique que tout a été calé ; du budget de préparation (titres de voyages, hébergement, primes des Lions) à la réservation des lieux de matches et de séjour, tout a été étudié par le ministère des Sports en collaboration avec la fédération.

Du côté fédéral justement, Cheikh Seck, vice-président chargé des équipes nationales et des relations extérieures, a apporté plus de précisions sur cette préparation en soulignant que les Lions joueront en amical contre l'Ecosse le 26 mars à Londres, le Luxembourg (31 mai) et la Croatie (8 juin). L'Irlande qui avait été ciblée pour le 26 mars a désisté et la fédération est en train de chercher un autre sparring-partner.

« La délégation sénégalaise comprendra 50 personnes, joueurs, staff technique, fédéral et ministériel compris. Mais le budget n'a pas encore été calé de manière définitive ; nous aurons notre camp de base à Vittel, en France, à partir du 26 mai. En Russie, nous logerons à Kalouga, près de Moscou où on prévoit aussi un match amical », a révélé Cheikh Seck.