Ils étaient tous à la rencontre convoquée par la responsable de l'Alliance pour la République (Apr) à Mbour où Mme Awa Guèye, vice-présidente de l'Assemblée nationale, a délivré le message du Président Macky Sall aux militants et alliés.

Intitulé «Lettre aux militants», le message du Chef de l'Etat qui a été délivré, samedi, par son émissaire, la députée Awa Guèye, se résume à une mobilisation très forte à la base pour convaincre les militants, les sympathisants et les populations à sa réélection dès le premier tour en 2019.

A l'entame de sa déclaration, la députée a magnifié le travail collectif et individuel des membres de la coalition « Benno Bokk Yakaar » (Bby) qui a eu la majorité lors des législatives. De ce point de vue, a-t-elle ajouté, chacun d'entre eux mérite d'être remercié pour avoir obtenu «ces louables résultats» dans un contexte de tension, d'adversité et parfois même de frustrations».

«A présent, le défi qui se pose à nous est l'élection présidentielle de février 2019 qui pointe déjà l'horizon et qu'il conviendrait de gagner, comme nous l'avons toujours fait ensemble depuis 2012», a ajouté Mme Guèye selon qui l'adversaire sera certainement plus féroce au vu des enjeux de ces joutes électorales.

«Mais, notre bilan, nos avancées et nos réalisations seront nos meilleurs avocats. Mieux encore, notre projet d'avenir pour le Sénégal reste notre meilleur atout. Ceci conjugué à notre action et notre discours, en communion et à l'unisson envers les populations bénéficiaires, nous mènera, sans aucun doute, vers une éclatante victoire au soir de cette élection», a-t-elle affirmé.

«Cet élan doit continuer. Il s'agit donc d'un vote pour réélire le Président de la République dès le premier tour pour un mandat de parachèvement de l'installation du pays sur les rails de l'émergence», a insisté l'émissaire du Président Sall. Dans le département de Mbour, Mme Awa Guèye a invité les militants à se mobiliser en masse avec les partis, associations et mouvements de soutien au Président de la République, en un seul bloc comme auparavant et de manière continue jusqu'à cette échéance.

«La victoire est au bout de l'effort et je vous assure, avec certitude, que nous ferons avancer le Sénégal comme personne ne l'a fait avant», a lancé la vice-présidente de l'Assemblée nationale, non sans demander aux responsables de se mobiliser et de mobiliser les militants, sympathisants et autres citoyens en vue de l'ouverture, dès le mois de février prochain, des inscriptions sur les listes électorales.

SOPHIE GLADIMA SIBY, APR JOAL-FADIOUTH : « LE PRÉSIDENT N'A PAS OUBLIÉ SES MILITANTS »

«Ce message du Président de la République nous fait plaisir, parce que cela fait longtemps que les militants du parti ne s'étaient pas retrouvés. Donc, aujourd'hui, ce message met du baume au cœur. Car comme l'a dit Awa Guèye, il y a eu des frustrations aussi bien dans notre parti que dans la coalition Bby. C'est pour dire que le Président Macky Sall n'a pas oublié ses militants. Ce sont plutôt ses charges qui font qu'il ne peut pas retourner à la base pour les rencontrer. Nous lui disons merci et le félicitons pour avoir réussi cette prouesse, parce que c'est lui qui donne ces stratégies, ces orientations».

DR SERIGNE GUEYE DIOP, MINISTRE-CONSEILLER : « C'EST UN MESSAGE TRÈS CLAIR »

«Aujourd'hui, nous sommes très heureux, parce que ce message du Chef de l'Etat est très clair. C'est un message d'unité, d'amitié et de mobilisation. Je pense que l'honorable députée a voulu nous demander de nous ressaisir d'abord pour préparer les prochaines élections de 2019. Mais, au-delà, de terminer notre programme, c'est-à-dire le Plan Sénégal émergent (Pse).

Je crois que ce côté économique, nous devons toujours le mettre en avant. Car le Sénégal est en train d'avancer et notre taux de croissance économique suis la même évolution. Sur le plan social également, il y a des avancées certaines, parce que nous sommes en train de refonder ce pays. Pour toutes ces raisons, et si l'on y ajoute le bilan aux niveaux social et économique et tout ce que le Président Macky Sall a réalisé en termes de ressources infrastructurelles et environnementales, nous ne pouvons qu'être satisfaits.