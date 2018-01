Sénégal: Fonds d'appui à la presse - 18 stagiaires reçoivent leur attestation au Cesti

Les 18 stagiaires de l'exercice 2015 du Fonds d'appui à la presse ont reçu leur attestation, ce samedi, au Cesti.

Lors de cette cérémonie de remise des attestations, la directrice du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti) a interpellé les autorités sur la baisse de la subvention allouée à l'établissement dans le cadre de la formation continue.

Après 9 mois de formation au Cesti dans le cadre du Fonds d'appui à la presse exercice 2015, les 18 stagiaires ont reçu, ce samedi, leur attestation. Il s'agit de 8 récipiendaires en radio et de 10 en presse écrite. Les bénéficiaires, constitués de journalistes qui étaient déjà dans les rédactions, ont tenu à se former à bonne école dans le cadre de la formation continue du Fonds d'appui à la presse. Le représentant des 18 auditeurs, Mamadou Diop, a soutenu que cette cérémonie annonce le meilleur dans l'exercice de leur fonction « après une formation dans cette prestigieuse école de formation en journalisme ».

« Nous sommes fiers d'avoir reçu une formation dans ce haut lieu de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. La formation nous a permis d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice de notre fonction », indique le porte-parole des récipiendaires. Pour améliorer les conditions de travail des journalistes, ces derniers demandent à l'Etat de sortir les décrets d'application du nouveau Code de la presse et de valider la nouvelle Convention collective des journalistes et techniciens de la communication.

La directrice du Cesti, Cousson Traoré Sall, a félicité les récipiendaires pour leur persévérance et leur détermination, « qui n'ont d'égale que la lourde responsabilité du métier de journaliste ». Elle a rappelé que les 18 stagiaires ont accepté les rigueurs et contraintes nombreuses. « Les auditeurs ont subi une formation de qualité ; ils ont été envoyés sur le terrain à 270 kilomètres de Dakar, plus précisément à Kabacoto/Kaymor dans le département de Nioro, pour un séjour rural d'une semaine. Enfin, ils ont été mis en situation pratique pendant deux semaines sous forme de session intensive », explique la directrice du Cesti. Remerciant l'Etat pour son soutien, Cousson Traoré Sall rappelle qu'on ne saurait avoir des citoyens bien informés si les professionnels de l'information manquent de formation adaptée à même de renforcer leurs compétences.

Plus de subvention à la formation continue

Mme Sall a rappelé que le Cesti, depuis quelques années, a accompagné l'Etat dans la formation continue grâce à la mise à disposition d'un budget initial conséquent. « Cependant, regrette la directrice, il faut reconnaître que depuis trois ans, ledit budget a été revu à la baisse. Cette baisse de la subvention ne facilite pas une prise en charge efficace et efficiente de la formation alors que d'année en année, nous constatons que la demande augmente ». La directrice du Cesti a fait le plaidoyer, « espérant que l'Etat et le ministre de la Communication revoient substantiellement à la hausse la subvention allouée au Cesti pour la formation continue des journalistes et techniciens des médias ».

Sur ce, le chef de la Division Communication au ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Economie numérique, Abdoul Bâ, a reconnu la situation et annoncé que les responsables se pencheront sur la question. « C'est vrai que cela fait trois ans que cet appui a connu une baisse et c'est dû à un environnement difficile parce qu'il y a beaucoup de sollicitations avec de nouvelles entreprises de presse. Le Cesti en a pâti un peu, mais dès la semaine prochaine, nous essaierons de voir comment faire pour aider le Cesti, qui est un partenaire privilégié, à mieux organiser la formation continue qui est un volet important dans le domaine du journalisme », a assuré M. Bâ. Il a ajouté que le gouvernement du Sénégal est conscient de l'importance qu'il y a à accompagner les professionnels des médias dans le renforcement des capacités. Le doyen de la Faculté des Sciences économiques et de gestion (Faseg), Birahim Bouna Niang, représentant du recteur de l'Ucad, a salué le travail de qualité effectué par le Cesti qui a su rester attractif en dépit d'une conjoncture difficile. Il a rappelé que les produits du Cesti sont appréciés aussi bien au Sénégal qu'en Afrique, avant de reconnaitre l'importance de la formation continue pour la presse sénégalaise.

Oumar KANDE

FINANCEMENT DES MEDIAS : LE FADP VA SUPPLÉER L'AIDE À LA PRESSE

Pour rendre viable l'environnement économique des entreprises de presse sénégalaise, le gouvernement est en train de réfléchir sur le Fonds d'appui et de développement de la presse (Fadp) qui remplacera le Fonds d'appui à la presse dont le budget est de 700 millions de FCfa et qui ne servait qu'à l'aide à la presse.

« Le Fadp sera beaucoup plus élaboré et va permettre aux entreprises de presse de faire des prêts pour pouvoir dérouler leurs programmes ; ce ne sera plus des allocations comme cela se faisait avec l'Aide à la presse. Maintenant, l'entreprise peut avoir plus qu'elle ne recevait dans le cadre de l'Aide à la presse, mais dans ce cadre, il faudra élaborer un projet budgétisé, bancable et qui peut être soumis à un Conseil d'administration », révèle Abdoul Bâ, chef de la Division Communication au ministère de la Communication. Il soutient que son ministère est en train de travailler sur cela et bientôt, « on aura fini et on convoquera l'ensemble de la presse pour leur soumettre ce Fonds et ses objectifs ».

Le budget de ce Fonds d'appui et de développement sera supérieur au budget du Fonds d'aide à la presse, a-t-il dit.