Sénégal: Alliance pour la citoyenneté et le travail - Khady Bâ de Guiédiawaye responsable nationale des femmes

Ndèye Seck de Mbour est chargée des élections. En outre, les femmes de l'Act ont adopté la résolution finale faisant part de la mise en place de leur mouvement et de son bureau. Considérant leur capacité à apporter de l'aide aux femmes sénégalaises et donc à l'action citoyenne, elles ont adressé leurs vives félicitations « aux responsables et militants du parti, en particulier au président Abdoul Mbaye, pour le chemin parcouru depuis le lancement des activités le 24 mai 2016 ». Malgré l'immensité de la tâche, elles disent rester « conscientes que seule la « politique autrement » telle que définie par le manifeste du parti peut apporter ce changement indispensable du mode de gouvernance de notre pays qui serait garant d'une croissance et d'une paix durables au Sénégal ».

