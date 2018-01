Sénégal: Rappel à Dieu de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké - Les condoléances de la famille omarienne présentées par Thierno Bachir Tall

Thierno Bassirou Tall entretenait d'excellentes relations avec le défunt Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké. C'est donc un guide « affecté, profondément triste », qui s'est rendu à Touba hier pour présenter ses condoléances. Une fois sur place, le Khalife général de la famille omarienne a été reçu par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Les deux hommes ont eu un long entretien. « J'aurais pu envoyer quelqu'un, mais j'ai préféré venir personnellement parce que Serigne Sidy Mokhtar était un ami et nous nourrissions l'un envers l'autre une estime réciproque, nous ne faisions qu'une seule personne », a souligné Thierno Bachir Tall, qui dit aussi avoir fait le déplacement pour « féliciter son ami et frère Serigne Mountakha Bassirou Mbacké », le nouveau Khalife des Mourides. A son tour, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a remercié Thierno Bachir pour ce déplacement qui consolide les liens qui existent entre les deux familles religieuses. La visite s'est terminée par des prières pour le défunt et pour toute la oumma islamique.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.