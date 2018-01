Sénégal: Approvisionnement en électricité - Un nouveau câble relie Dakar et Gorée

La Société nationale d'électricité (Senelec) a réalisé un nouveau câble électrique sous-marin reliant Dakar à Gorée. Il a été inauguré, le 9 janvier dernier, par Mouhamadou Makhtar Cissé, directeur général de la Senelec en présence d'Augustin Senghor, maire de Gorée et de Gérard Senac, président directeur général d'Eiffage Sénégal.

Ce câble d'une longueur de 2,7 kilomètres a une capacité améliorée de 6,6 à 30 Kv pour un coût de 1,3 milliard de FCfa. Selon le document, M. Cissé, satisfait de la qualité des travaux et du respect des délais, a déclaré que Gorée mérite d'être servie « plus que toute autre partie du pays en tant qu'île mémoire, symbole et patrimoine mondial, visité par les plus hautes autorités du monde ». « C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Gorée comme si l'île renaissait à la lumière avec des travaux bien réalisés et partis pour durer connaissant l'expertise d'Eiffage », a réagi Me Augustin Senghor.

Quant à Gérard Sénac, il a exprimé la satisfaction d'Eiffage Sénégal d'avoir réalisé un chantier aussi important pour le bien-être des populations de Gorée et a remercié le directeur général de la Senelec pour sa confiance. Il n'a pas manqué de rappeler les liens forts unissant Eiffage et l'île de Gorée où l'entreprise mène des actions sociétales depuis plusieurs décennies. Les responsables de ces différentes entités ont inauguré également « Cœur de Gorée ». Cette œuvre de Marc Montaret, précise-t-on, installée sur la Place de Gorée depuis mai 2017, avait été offerte par Eiffage dans le cadre d'un partenariat avec « Regards sur Cours ».