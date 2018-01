Sénégal: Ancien journaliste de la RTS, Iba Guèye s'est éteint hier à Dakar

La presse sénégalaise est en deuil avec la disparition du doyen Iba Guèye, ancien journaliste de la Radiodiffusion sénégalaise. Longtemps malade, il s'est éteint hier, et sera inhumé aujourd'hui, à Yoff.

Originaire de la région de Saint-Louis, Iba Guèye avait débuté sa carrière comme instituteur puis surveillant à Saint-Louis et au lycée Van Vollenhoven, actuel Lamine Guèye de Dakar. Parallèlement, surveillant au petit quartier de Van-Vo dirigé par le proviseur Aliou Faty, Iba Guèye animait des émissions sur la chaine internationale de Radio Sénégal les samedis après-midi. Il était d'une forte personnalité et aimait échanger avec les élèves de notre génération.

Titulaire du baccalauréat série L, par la suite, il continua sa formation de journaliste à l'Institut national de l'audiovisuel (Ina) de Bry-sur-Marne, à Paris de 1974 à 1977. Il reviendra au pays avec le diplôme de journaliste et un autre de sociologie, à Paris V Sorbonne. À son retour au Sénégal, il intègre l'ex-Orts actuelle Rts avec le titre de journaliste Grand-reporter. Chef du desk Nation du journal parlé pendant 12 ans, Iba Guèye a couvert tous les déplacements du Président Senghor jusqu'à son départ du pouvoir. De 1981 à 1989, il accompagna le Président Abdou Diouf dans tous ses voyages à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Pendant les événements de Gambie, il fut nommé conseiller en communication du Président Jawara. Correspondant de Radio France Internationale de 1978 à 1989, Iba Guèye fut un proche du Président Abdou Diouf et ami de son ancien Premier ministre feu Habib Thiam.

Pour avoir suivi plusieurs stages de journalisme et du service du protocole, à Paris, après un passage à notre ambassade à Bonn, en Allemagne, il servit de 1997 à 1999 à la Primature comme chef de cabinet, conseiller en communication et chef du protocole de plusieurs Premiers ministres. Entre janvier 2002 et septembre 2003, il reviendra à la Primature comme chef du protocole et conseiller en communication. Iba Guèye qui animait l'émission Inter nuit sur la chaîne inter, le dimanche après le journal parlé de 22 heures, faisait partie des plus belles voix de la Radio dans les années 80 et 90. Diplomates et journalistes témoignent de lui comme étant un professionnel rigoureux. Il sera inhumé ce matin au cimetière de Yoff non loin de son domicile à la cité Djily Mbaye.

A sa famille et à ses proches la rédaction du «Soleil» présente ses vives condoléances.