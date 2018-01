Mali: Projet d'Interconnexion Electrique Guinée-Mali - Le financement estimé à 47,22 milliards de F CFA

C'est le coût annoncé de ce projet d'intégration sous régionale. Sa réalisation se situe dans la dynamique d'un programme de construction de ligne d'interconnexion des réseaux électrique du Mali et de la Guinée.

Le Projet d'Interconnexion Electrique en 225 kV Guinée-Mali a pour objectif de construire une ligne à haute tension entre la ville de Sanankoroba (Mali) et la frontière de Guinée et d'étendre le poste haute tension de Sanankoroba.

D'un coût global de 47,22 milliards de F CFA, ce projet , à dimension sous régionale, s'insère dans un vaste programme de construction de ligne d'interconnexion des réseaux électrique du Mali et de la Guinée sur 716,6 km (dont 127,7 km au Mali ) et de réhabilitation de six postes hautes tensions (dont deux au Mali).

Il faut noter que ce projet bénéficie de financements de plusieurs partenaires techniques et financiers. Parmi eux il y a la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) dont l'accord de prêt d'un montant de 18 Milliards de F CFA a déjà été signé.

«Le projet d'Interconnexion Electrique en 225 kV Guinée-Mali contribuera au renforcement des échanges d'énergie électrique entre les pays de la sous-région ouest-africaine en général, en particulier, entre la Guinée et le Mali, et au développement socio-économique des deux pays à travers un accès plus accru des populations à une électricité de qualité et à moindre coût » a expliqué le ministre de l'Economie et des Finances.