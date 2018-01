Mali: Projet de développement de mini centrales hydroélectriques - Le coût évalué à 31,40 milliards de F CFA

Fort requinqué, le ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou CISSE, a exprimé toute sa gratitude et celle du gouvernement du Mali envers la BAD pour ses efforts louables d'accompagnement pour le développement socio-économique du Mali.

En ce qui concerne le Projet de développement de mini centrales hydroélectriques et des réseaux de distribution associés, souligne le Ministre de l'Economie et des Finances, il vise notamment « à accroître la puissance installée du Mali de 8,9 MW, à apporter de l'assistance technique pour la réalisation d'une étude de faisabilité du projet d'électrification de 60 localités cibles au niveau des régions de Mopti et de Ségou et d'améliorer le taux d'accès des ménages à l'électricité en raccordant 12 500 ménages et opérateurs économiques au réseau électrique en zones rurales, tout en réduisant la pollution due aux gaz à effets de serre par la réduction du temps d'utilisation des groupes électrogènes ».

Cette indication chiffrée a été donnée lors de la récente cérémonie de signature des accords de financement du Projet d'Interconnexion Electrique en 225 KV Guinée-Mali et du Projet de développement de mini centrales hydroélectriques et des réseaux de distribution associés.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.