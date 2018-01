Pendant la crise post-électorale, l'Union économique et monétaire ouest- africaine (Uemoa) avait… Plus »

A l'ouverture de cet atelier, le mardi 16 janvier 2018 au 20ème étage de l'immeuble Sciam, à Abidjan-Plateau, le directeur général du Trésor, Assohoré Konan Jacques a décliné les objectifs du Trésor public pour l'année 2018 : « La mobilisation des ressources nécessaires au financement des besoins de l'État est l'un des axes forts du Plan Stratégique de Développement 2016-2020 du Trésor Public. Au regard des récentes performances de notre administration dans ce domaine, notre challenge est de pérenniser les acquis, mais surtout de les renforcer à travers la diversification des instruments et des sources de financement auprès des investisseurs et en particulier les personnes physiques (... )

La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a initié, à travers la Direction de la dette publique et des dons, un atelier de formation destiné aux hommes de médias.

