Madagascar: Liste électorale - La CENI appelle au secours

La liste électorale est souvent source de litige. La Ceni profite de cette rencontre pour informer les partis politiques qu'ils sont membres de droit de la Commission locale de recensement des électeurs (CLRE). De ce fait, les partis politiques contribuent à l'observation et à l'arrêt de la liste électorale, lors de la clôture provisoire de cette dernière avec les membres de la CLRE. « Il s'agit d'une liste alphanumérique. Il vous appartient de vérifier avec la CLRE l'exactitude de cette liste », continue Hery Rakotomanana. « Il faut donc mobiliser au moins vingt mille personnes pour couvrir la Grande Île et faire la vérification. Mais comment ? », s'interroge Norbert Lala Ratsirahonana, du parti Asa vita no ifampitsarana (AVI).

Ainsi, la Ceni organise, depuis hier, trois journées de concertation. L'état d'avancement de la révision annuelle de la liste électorale a été partagé avec les chefs de parti et personnalités politiques. À cause des résultats mitigés, le président de l'entité a sollicité l'implication des participants pour l'objectif d'atteindre les dix millions d'électeurs. « La révision de la liste électorale est l'affaire de tous. Votre implication dans la sensibilisation de vos partisans à s'y inscrire est une nécessité », martèle Hery Rakotomanana.

Essoufflée. La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) risque de rater son pari de franchir le cap des dix millions d'électeurs. À treize jours de la clôture provisoire de la liste électorale, un gap de quatre cent cinquante trois mille cent trois inscriptions est enregistré. « Le taux d'inscription actuel reste faible », a reconnu maître Hery Rakotomanana, président de la Ceni hier, lors de sa rencontre avec les chefs de partis et personnalités politiques à Alarobia. Une situation liée à l'enclavement de certaines zones et au caractère facultatif de l'inscription sur la liste électorale, entre autres.

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.