Cote d'Ivoire: «Casse de la BCEAO» - Vingt ans de prison pour les condamnés

L'avocat de Lida Kouassi Moïse, Me Bobré Félix, qui se dit surpris de ce verdict a promis de se… Plus »

Quatre principaux accusés: l'ex-président Laurent Gbagbo et trois de ses ministres -l'ex-Premier ministre Gilbert Aké N'Gbo, l'ex-ministre des Finances Désiré Diallo et Koné Katinan ex-ministre du Budget- condamnés pour avoir au moment de la crise post-électorale de 2010-2011 donné l'ordre d'ouvrir les coffres des agences de la BCEAO, la Banque centrale ouest-africaine alors que l'institution sous-régionale avait pour consigne de bloquer les comptes de l'Etat ivoirien.

Vingt ans de prison et 329 milliards d'amendes pour avoir fait ouvrir les coffres de la banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest en pleine cris epost-électorale de 2010-2011. C'est le verdict prononcé vendredi par le président du tribunal qui jugeait notamment l'ex-président Laurent Gbagbo et trois de ses ministres. Compte-rendu d'audience.

