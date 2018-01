Depuis plusieurs années l'argent prend de plus en plus une dimension disproportionnée dans le monde du foot. Du coup, la mondialisation et l'internationalisation du foot ont provoqué une augmentation considérable de la valeur des droits télés : 1,3 milliard d'euros en Angleterre, 1 milliard en Espagne, 945 millions en Italie, 748 en France.

En Afrique ce sont les sponsorings qui maintiennent très souvent les équipes de football. Pour le cas du Tout Puissant Mazembé, le club appartient à l'homme d'affaire congolais, Moïse Katumbi, qui en est également le président depuis 1997.

En Europe le football avec la plupart des grands clubs Européens, face à la concurrence et le désir de se faire plus de fans à travers le monde grâce à un football séduisant ne cessent de s'offrir chaque saison de nouveaux joueurs de niveau mondial. Selon une analyse de Bwin sur le marché européen, c'est le Manchester City qui a dépensé le plus en une décennie. Avec plus d'un milliard de livres sterling, environ un tiers de cette somme a été dépensé en Grande-Bretagne et pratiquement la moitié dans une des cinq autres grandes compétitions.

Cette étude présente les investissements de Manchester City dans les transferts comme suit : 1300 millions d'euro dont 47,8% investis dans les cinq grands championnats, 34,7% dans le pays et 17,5% investis ailleurs. Selon toujours le rapport, c'est le club de la capitale espagnole qui se positionne juste derrière le club anglais. En effet le Réal Madrid qui a investi un total de 10,14 millions d'euros pour ses besoins de renforcements en a dépensé 65% dans les cinq grandes compétitions européennes, 14,8 dans le pays et 20,2 millions ailleurs. Mais au-delà de l'argent de ces investisseurs, et toujours à travers la mondialisation, le nombre de fans aussi a beaucoup augmenté à travers le monde, ce qui a permis une hausse considérable des recettes. Plus de fans aux quatre coins, est synonyme de plus de ventes de maillots, de goodies, de places, de billets, etc... Ce qui fait donc plus d'argent pour investir ou acheter des joueurs de talent.

En ce qui concerne l'emblématique club congolais, sacré cinq fois champion d'Afrique et seul club non-européen ou sud-américain à atteindre la finale de la coupe du monde des clubs (2010) ; le club est depuis 1997 sous la présidence du riche homme d'affaires et homme politique congolais Moïse Katumbi Chapwe. En janvier 2017 alors que les corbeaux noirs venaient de se qualifier pour la ligue des champions Africaine, Moïse Katumbi avait décidé de moins dépenser pour le recrutement de joueurs étrangers, pour promouvoir les jeunes de l'académie qu'il a créée.

Au moins quatre d'entre eux ont intégré l'effectif professionnel lushois cette année-là. Le budget du club, qui avait dépassé 12 millions de dollars à l'époque, devrait se situer aux alentours de 8 millions, une somme comparable à celle d'un club français moyen de Ligue 2 Française. Compte tenu de son investissement et de son implication dans le développement du football, en janvier 2015, Moïse Katumbi est récompensé de « Leader de football de l'année » décernée par la Confédération africaine de football.