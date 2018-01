Tunisie: Les splendeurs du baroque !

Il s'agit de la soprano à la voix de velours Amel Afsa, du ténor à la voix d'or David Wilson et du pianiste adulé Mehdi Trabelsi. Invité par l'Association des myopathes de Tunisie, organisatrice de l'événement, le trio d'artistes assurera un concert lyrique intitulé «Les splendeurs du baroque» le samedi 20 janvier à l'Acropolium de Carthage à partir de 19h30.

Ces artistes confirmés et spécialistes du répertoire classique y seront en vue de répondre aux goûts les plus aiguisés des amateurs et des passionnés du genre.

Les âmes des initiés voyageront à travers le temps et l'espace, vers un univers musical aux rythmes riches et lumineux. Au programme, une sélection des partitions composées par Haendel et Verdi à travers lesquelles le public s'immergera dans les arcanes de l'opéra, interprétés par des voix fortes et touchantes, et soutenues en cela par un piano au jeu irréprochable.

La soirée s'achèvera en beauté avec un défilé de mode signé Khaoula Ben Romdhane.

Une belle soirée en perspective !