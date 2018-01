Tunisie: Une balade dans le passé ...

Des photographies inédites, donc, donnant un aperçu du riche patrimoine tunisien et de divers lieux et gens qui ont attiré l'attention de Chafika Zaouche lors de ses pérégrinations passées.

L'absence d'engagement professionnel dans ce genre de reportage historique a donné à cette randonnée photographique un caractère à la fois rude et raffinée. Cependant, cette série de clichés à la composition sobre et équilibrée, tout en dégradés de gris, observant les gens et les lieux avec un ton fait de liberté et de grâce est restée fidèle à la dimension narrative de la photographie.

Certaines séries, comme celles prises au cœur de la campagne au Nord de la Tunisie nous donnent à voir une réalité figée, transformée, à travers l'objectif, en message solide et attachant.Elle donne à voir des portraits de travailleurs et d'artisans à l'œuvre pratiquant des activités dont la plupart n'existent plus de nos jours à l'instar de cette femme moulant son blé dans un moulin en pierre ou le charretier chargeant sa charrette de sable, ce pêcheur lançant son filet, ou cette autre femme plongeant les mains dans la braise de la «tabouna» pour cuire le pain.

Elle nous fait vivre l'ambiance des festivités d'antan où les tableaux de danse et les divers spectacles témoignent de la richesse du patrimoine folklorique et artistique tunisien.

Ces photographies ont été prises dans le village de Sidi Bou Ali près de Sousse dans une ancienne huilerie qui abritait un centre de folklore traditionnel où on exerçait chant, danse, jeux équestres et jongleries.

De retour à Tunis, Chafika Zaouche fait une halte à la Médina, dans «les ruelles sinueuses de la Médina où les dames vêtues d'un «sefsari» se faufilent à travers les souks, à la recherche d'étoffes».

Les images défilent, formant un ensemble personnel de souvenirs ou de découvertes récoltés. Les portraits des gens se mêlent aux images de paysages grandioses ou des lieux publics, des travailleurs, des chanteurs, des danseurs, des passants, des enfants, des adultes ; hommes et femmes, pris en gros plan, renvoyant l'humanité dans toutes ses formes.

Une exposition d'œuvres exceptionnelles qui offre l'occasion de faire un saut dans le passé, celui de la Tunisie des années 80, et retrouver toutes les singularités et le charme de l'époque rendus avec subtilité et intelligence.