Afrique: Plus de 265 millions de F Cfa pour 49 boursiers DAAD du CESAG au titre des années 2016-2017

A son avis, un des outils les plus importants pour augmenter la productivité d'un pays repose sur la gestion. « Avec ce programme, l'Allemagne poursuit deux objectifs dont la solidarité parce qu'en promouvant l'éducation et en particulier la formation de la gestion ici à Dakar, nous voulons contribuer au développement économique en Afrique de l'Ouest ».

Vu les enjeux du partenariat entre le CESAG et la coopération allemande, M. Baidari à rappeler la responsabilité des étudiants boursiers pour la pérennisation et la réussite des actions à mener.

Le partenariat entre la coopération allemande et le Centre africain d'études supérieures en gestion (Cesag), riche de 10 ans, est au beau fixe. En 2017, l'école de Gestion, après avoir candidaté avec succès pour être une institution affiliée au programme de bourses master et Doctorat destinés aux pays au Sud du Sahara, s'est vu offrir pour la seule année 2017, 30 nouvelles bourses dont 26 de niveau Master et 4 niveau Doctorat. Le donateur n'est autre que l'Office allemand d'échanges universitaires (Daad).

L'Office allemand d'échanges universitaires (Daad) vient d'octroyer, au titre des années 2016 et 2017, 49 bourses de formation à des étudiants du Centre africain d'études supérieures en gestion (Cesag) inscrits au programme de Master et pour le niveau Doctorat. Ceci pour un montant total de 265 401 344 F Cfa. Une cérémonie de remise de chèques s'est tenue à cet effet, le jeudi 18 janvier dans l'enceinte de l'école à Dakar.

