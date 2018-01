Congo-Kinshasa: Le CWB de nouveau ouvert

C'est au cours d'un point de presse organisé lundi 15 Janvier dernier, que le Centre Culturel Wallonie Bruxelles a annoncé, par le biais de la directrice déléguée, Kathryn Brahy, la reprise effective de l'ensemble de ses activités scientifiques et culturelles.

Cette information va certainement réjouir les amoureux de la culture et de la lecture, surtout pour les abonnées de la bibliothèque. A ce jour, les portes du CWB demeurent ouvertes et prêtes à accueillir le public. La rentrée artistique survient après un arrêt momentané intervenu au mois de décembre, dû aux festivités de la fin d'année 2017. L'année 2018 ne sera pas comme les autres, à en croire Kathryn Brahy. L'agenda mensuel fait montre de la valeur ajoutée constatée d'ores et déjà en ce début de l'année, où l'on aperçoit des nouveautés au sein de la délégation générale. Le CWB prévoit d'organiser des échanges culturels et scientifiques régulièrement, il compte effectivement relancer des débats comme dans le temps, instaurer des échanges cultuels régulièrement, un point de presse sera organisé tous les mois, question de faire les points.

La projection des films, le vernissage des livres ainsi que d'autres surprises sont prévues au cours de l'année 2018. «Ce programme mensuel du CWB est bien à l'image de ce que nous faisons au CWB, la bibliothèque et la délégation générale. Le programme de cette année sort de mur, avec une pièce de théâtre qui va passer à l'Unikin, au plateau des professeurs. Le but, c'est d'aller près des jeunes, plus particulièrement près du public, car la décentralisation est non seulement à Kinshasa mais dans le pays, nous travaillons en partenariat avec les autres centres culturels du pays. Nous allons rencontrer les opérateurs culturels des provinces», insiste Kathryn Brahy.

Programme

Deux pièces théâtrales sont annoncées, l'une va se dérouler au plateau de professeur de l'université de Kinshasa qui va accueillir le jeudi 25 Janvier, «Transes Infernales».

La salle Brel du CWB verra la prestation du théâtre «Muntu». Hormis ces productions, la danse et la musique seront à l'honneur en vue d'agrémenter les soirées. "Dit Panda universal Dance" et le concert Jazz avec New Wave qui respectivement, vont se dérouler les 20 et 26 Janvier, pour une satisfaction des amoureux de l'art d'Orphée. La littérature sera à l'honneur, les conférences scientifiques sont prévues de manière régulière, le grand débat du CWB est annoncé, la lecture sera assurée comme toujours par l'accès à la bibliothèque et le vernissage des livres et bien d'autres surprises sont prévues au cours de l'année. Après avoir éclairé la lanterne quant au fonctionnement du Centre Wallonie Bruxelles, la Directrice déléguée Kathryn Brahy a exprimé son vif désir de voir la participation de beaucoup de gens, surtout pour les visiteurs.