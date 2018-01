Congo-Kinshasa: Ce dimanche 21 janvier 2018 - Rassop/Kasa-Vubu - Marche verte confirmée !

Il sied de rappeler qu'après le succès récolté lors de la marche du 31 décembre dernier, le Comité Laïc de Coordination est revenu à la charge, en programmant une autre marche pacifique pour ce même dimanche 21 janvier 2018. L'objectif, pour ces intellectuels du Comité Laïc de Coordination, serait d'obtenir, le plus rapidement possible, l'application intégrale des résolutions de l'Accord de la Saint Sylvestre, tel que conclu sous les auspices des Evêques Catholiques, au Centre Interdiocésain, à la Gombe.

A en croire l'un des hauts cadres de cette plateforme, le but visé par cette marche consiste à marquer un soutien inconditionnel au processus électoral. Et, de relancer le processus de développement du pays.

A en croire une source proche de ce regroupement politique, ces leaders politiques vont devoir, chacun dans sa paroisse, assister à la messe dominicale. C'est juste après, au sortir de ladite messe, qu'ils pourront se retrouver, selon l'itinéraire prédéfini, pour conduire la fameuse marche verte qui, dans leur entendement, cherche à faire passer un message, celui du soutien tous azimuts au processus électoral amorcé depuis la publication, le 5 novembre dernier, du calendrier par la CENI. La mobilisation, promettent-ils, sera à la hauteur de l'événement. Pour ce faire, des délégations venant de l'intérieur sont attendues au plus tard ce samedi 20 janvier. Bien avant eux, le Comité Laïc de Coordination qui, après son exploit du 31 décembre dernier, a programmé une autre marche ce même dimanche 21 janvier 2018. Face à ce risque de collision, que fera André Kimbuta ? Autoriser ou annuler les deux marches ? On en saura un peu plus aujourd'hui.

