Congo-Kinshasa: Du faux sur les réseaux sociaux - Jeff PAMBI - "La COLPRO n'existe pas à l'ECC "

Un message anonyme d'un certain groupe non identifié et jusqu'ici inconnu à tous égard et se faisant appeler COLPRO (Coordination des Laïcs Protestants) circule actuellement sur le net, disant en titre : « soutenir l'initiative du comité Laïc de coordination » sur la marche du 21 janvier 2018.

Ayant intercepté ledit message, M. Jeff Pambi, Secrétaire National du Ministère des Laïcs Protestants (MILAPRO) est monté au créneau pour dénoncé promptement que cette structure -COLPRO- n'existe pas au sein de l'Eglise du Christ au Congo (ECC).

Pour lui, le MILAPRO est le Seul et unique organe reconnu à ce jour pour engager les laïcs protestants. D'où, il attire l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale que la COLPRO est une structure montée de toute pièce pour déstabiliser ou encore discréditer l'ECC à l'égard de tous les fidèles protestants.

Ainsi, le MILAPRO déplore et condamne fermement toute tentative et velléité divisionnistes constatés depuis un certain temps dans le chef de quelques personnes visiblement mal intentionnées, qui tentent désespérément de concocter une crise imaginaire parmi le peuple de Dieu, en l'occurrence les chrétiens.

Par sa foi inébranlable, Jeff Pambi rassure que ce genre de manigance n'a plus de place en République démocratique du Congo. Et aucun chantage n'est plus fort pour détourner la Sainte Eglise, particulièrement en ce temps-ci, de sa mission apostolique, ni ébranler sa conscience ou sa foi en l'énergie positive du congolais, ou encore, la faire reculer face à ses responsabilités devant Dieu, l'histoire, la Nation et le Peuple congolais.

Pour ce faire, le MILAPRO, quant à la situation qui prévaut dans notre pays, renvoie instamment l'opinion, outre à l'homélie du matin du 16 janvier 2018 à la cathédrale du Centenaire de l'ECC en mémoire de Mzee Laurent-Désiré KABILA, soldat du peuple lâchement assassiné par les ennemis de la Nation, et à l'adresse de fin d'année du Révérend Docteur BOKUNDOA-bo-LIKABE, Président national et Représentant Légal de l'ECC à la nation congolaise, dans laquelle ce dernier, de façon claire et limpide, a scruté la situation générale du pays et a fait des recommandations conséquentes.

"Toute communication en dehors de cette voie légale, n'engage que son auteur et nullement le MILAPRO, encore moins l'ECC", a précisé M. Jeff Pambi.