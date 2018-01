Ile Maurice: School Certificate - La récompense après les efforts

Elle a certes causé accumulations d'eau et inondations dans diverses régions du pays. La forte… Plus »

C'est probablement vendredi 19 janvier, une fois le cyclone Berguitta parti, que les statistiques des examens du SC pourront être compilées. Afin que les élèves obtiennent leurs résultats en ligne, un identifiant et un mot de passe leur ont été communiqués par leurs écoles respectives. Cette année encore, il y a eu des cafouillages dans certains collèges, à l'instar du Frank Richard SSS. Selon nos informations, un nouveau recteur a investi les lieux cette année. De nouvelles démarches administratives ont dû être faites pour l'obtention d'un identifiant et d'un mot de passe. Ceux-ci sont octroyés par le centre d'examens de Cambridge. C'est en début d'après-midi de mardi que le collège aurait obtenu ces détails. Toutefois, ils n'ont pu être communiqués à tous les élèves, ce qui explique le fait que tous n'ont pas pu consulter leurs résultats.

Que pense-t-il du fait que cinq credits seront nécessaires pour monter en grade 12 (ex-Lower VI) au lieu de trois ? «C'est mettre la barre très haut. Le niveau sera encore plus élevé, ce qui s'avère être une bonne chose pour l'avenir et aussi pour le marché du travail de demain.»

Selon lui, s'il y a bien une chose que les jeunes doivent changer, c'est leur comportement. «Je conseillerais aux élèves de se documenter et de lire davantage car la lecture est primordiale. Afin d'obtenir de bons résultats, il faut être positif et appliqué car au final c'est nous-mêmes qui y gagnons.»

Le jeune homme tient à remercier ses parents, ses enseignants et tous ceux qui n'ont eu de cesse de l'encadrer et qui le font toujours. À la reprise, il compte choisir les combinaisons pour le Higher School Certificate avec l'aide de ses professeurs. «Je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin», souligne le collégien, tout fier.

Ashley Allagapen explique que les examens se sont bien déroulés et qu'il savait qu'il obtiendrait de bonnes notes. Il a d'ailleurs pour devise : «Se donner les moyens de réaliser ses rêves et être appliqué dans ses études pour réussir.»

Le Mauritius Examinations Syndicate a mis les résultats en ligne à 10 heures. Quelques minutes plus tard, Ashley Allagapen prenait connaissance de sa performance. Il a été le premier surpris en voyant les six unités. Ses parents étaient juste derrière lui. «On était tout aussi émus que lui car c'est une grande fierté.»

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.