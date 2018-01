Ile Maurice: Le député britannique Henry Smith - «Je soutiens le relogement des Chagossiens»

«I am in no way convinced by the Foreign and Commonwealth Office's objection to the pilot resettlement.» Propos de Henry Smith, député du gouvernement britannique, mardi 16 janvier, devant le Parlement britannique.

Il a présenté un projet de loi qui a pour but de donner aux descendants chagossiens la possibilité de s'inscrire en tant que citoyens de territoires britanniques d'outre-mer. Ce projet de loi a été lu pour la première fois le même jour et sera lu une seconde fois le 16 mars. Durant son discours, le député conservateur a réitéré son soutien en faveur du relogement des Chagossiens sur leurs îles natales.

«This bill will allow individuals descended from the Chagos Islands to register as British citizens in recognition of the fact that their parents and grandparents were forcibly exiled from that UK overseas territory. It seems to ensure a measure of justice for those who lost their homeland and all it represented in the late 1960s», a poursuivi Henry Smith. Il a expliqué que quand les Chagossiens ont été forcés de quitter l'archipel, ils ont obtenu la nationalité britannique, eux ainsi que la génération de Chagossiens qui a suivi.

Cependant, aujourd'hui, beaucoup des descendants chagossiens, bien que nés sur le territoire britannique, n'ont pas droit à la nationalité. «... They are treated as immigrants like any others by the Home Office. Therefore, they are subject to the usual financial costs and administrative implications», a fait valoir Henry Smith.

Dans un article publié en ligne, le Guardian souligne que les coûts pour le processus de naturalisation en Angleterre dépassent £10 000. Somme que beaucoup de Chagossiens ne peuvent se permettre de dépenser. À l'âge de 18 ans, les descendants de Chagossiens sont déportés vers les Seychelles ou vers Maurice s'ils n'ont pas les moyens de se payer la citoyenneté britannique.