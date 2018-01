Tunisie: Accompagnement à la réinsertion professionnelle

Le ministre du Développement, Zied Laâdhari, a, de prime abord, insisté sur la nécessité de soutenir les efforts devant aider les régions de l'intérieur de bénéficier des richesses dont elles disposent et de favoriser un développement durable et inclusif.

L'engagement de l'UE auprès de la Tunisie est à saluer, d'autant qu'il contribue à lutter contre les disparités régionales. Ce qu'il faudrait mettre en relief, d'après le ministre, c'est la nouvelle approche du programme en cours qui vise à privilégier le potentiel propre des régions et leurs ressources humaines. Il y a, a-t-il dit, un paradoxe : alors que ces régions sont riches, leurs habitants sont pauvres. Les ressources ne sont pas suffisamment valorisées. Il est, donc, question de chercher à offrir un cadre propice avec le soutien de l'UE. On pourra, ainsi, puiser dans ces ressources pour créer des emplois pour le bien de la population. « À nous de faire en sorte que de tels programmes se généralisent et se propagent », a conclu le ministre.

De son côté, le représentant du directeur du BIT pour les pays du Maghreb a loué le travail en commun soutenu par l'UE en faveur des zones déshéritées. Les programmes de développement destinés aux cinq régions (Siliana, Le Kef, Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa) ont pour but essentiel de créer des opportunités de travail décent et un développement durable grâce à la valorisation des ressources locales.

L'ambassadeur de l'UE, M. Patrice Bergamini, s'est félicité de la coopération étroite qui existe entre la Tunisie et l'UE. Il a indiqué que l'engagement de l'UE, dans ce cadre, s'élève à 300 millions d'euros. Car, a-t-il dit, la Tunisie a besoin de l'UE et l'inverse est vrai. Il a même révélé que la Tunisie pourrait être retirée de la liste noire des pays considérés comme des paradis fiscaux au courant de la semaine prochaine. En outre, il ne pense pas que la Tunisie soit sur la voie du retour à l'autoritarisme. C'est du moins l'impression qu'il a d'un pays dans lequel il réside depuis plusieurs années.