Cote d'Ivoire: Sikensi - Les populations sensibilisées aux pratiques d'hygiène

En outre, il y aura des séances de sensibilisation dans les marchés, la diffusion de spots et de capsules sur les radios locales et dans 50 cars.

La directrice de l'Hygiène publique et de Santé-environnement, Dr Gagne Don Eugénie, était, le 17 janvier, à Sikensi, pour promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène. Pour elle, cette campagne de sensibilisation, à travers les départements de Sikensi, Soubré et Méagui, vise à pérenniser les acquis. Elle a apprécié le fait que 24 villages du département de Sikensi aient mis fin à la défécation à l'air libre et choisi d'observer le lavage des mains. Dans le cadre de cette campagne, des agents de santé communautaire, tenancières de maquis, enseignants, chefs traditionnels... seront formés.

En outre, il y aura des séances de sensibilisation dans les marchés, la diffusion de spots et de capsules sur les radios locales et dans 50 cars. Dr Gagne Don Eugénie a assuré que les populations de ces régions bénéficieront d'un produit appelé «Sur, eau», en expérimentation, pour le traitement de leur eau de consommation à domicile en vue d'éviter les maladies diarrhéiques. De plus, un concours de l'école, du centre de santé, du village et du maquis les plus propres, sera organisé.

Pour sa part, le préfet du département, Diaby Dao Aminata, a exhorté ses administrés à s'approprier ce programme et à observer les bonnes pratiques d'hygiène.