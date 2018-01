Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Des prises en charge distribuées à 1040 élèves et étudiants

Pendant la crise post-électorale, l'Union économique et monétaire ouest- africaine (Uemoa) avait… Plus »

En terme donc de cumul au titre des investissements dans ce secteur, ce sont plus de 535 millions de francs que le district autonome de Yamoussoukro a investis dans la prise en charge des élèves et étudiants, depuis 2011.

Pour cette année scolaire 2017-2018, ce sont 60 millions de francs que le district autonome de Yamoussoukro a offerts au titre des prises en charge, pour aider à la scolarisation de 1040 élèves et étudiants du district. La remise officielle des prises en charge a été faite, le 17 janvier, au collège Calé, par le 3e vice-gouverneur Ahuili François Naylor, en présence de plusieurs autres vice-gouverneurs et des membres du conseil du district. De façon précise, ce sont 45 millions F Cfa qui ont été mis à la disposition de 919 élèves du secondaire et 15 millions F Cfa pour 121 étudiants du supérieur.

