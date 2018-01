Cote d'Ivoire: Botro - Le maire remet au préfet l'annuaire des compétences

Pendant la crise post-électorale, l'Union économique et monétaire ouest- africaine (Uemoa) avait… Plus »

Ce sont, au total, une centaine de compétences qui sont désormais fichées et qui peuvent-être contactées pour apporter leur pierre à l'édification de leur département. En réceptionnant cet annuaire, le préfet de Botro a tenu à féliciter et remercier le maire pour cet excellent travail. Répondant aux vœux qui lui ont été adressés par le maire et le représentant des fonctionnaires exerçant à Botro, il a souhaité que 2018 puisse renforcer les liens d'amitié mais surtout de travail entre le personnel de chaque entité. L'une des principales préoccupations évoquées par Flomo Gnan Marcellin, directeur départemental de la Construction, ce sont les coupures intempestives d'eau et d'électricité. Le préfet a promis de faire diligence afin que ces sempiternelles préoccupations trouvent enfin des solutions durables.

