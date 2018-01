Tunisie: Le manque d'eau et de semences sélectionnées en point de mire

S'agissant des difficultés rencontrées par les différents secteurs productifs, le bureau exécutif élargi a exprimé sa préoccupation quant au manque d'eau et à l'absence d'une stratégie nationale claire dans le domaine hydrique, ainsi que d'études et de projets relatifs au dessalement des eaux saumâtres destinées à l'irrigation. Aucun intérêt ne semble accordé non plus au phénomène du changement climatique.

Retard du démarrage de la campagne

En outre, le bureau exécutif estime que le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche est responsable du retard du démarrage de la campagne des grandes cultures, et ce, en raison du manque de semences sélectionnées. Un appel est lancé au ministre de l'Agriculture pour publier les résultats de l'enquête ordonnée le 25 décembre 2017 concernant ce dossier. Les participants à la réunion expriment, de même, leur amertume au sujet de l'augmentation du coût de la production suite à l'accroissement des prix des intrants dont la qualité a connu une dégradation, vu l'absence du contrôle à ce niveau.

Par ailleurs, le bureau exécutif élargi recommande l'accélération du déblocage de la deuxième tranche des crédits saisonniers, de réviser rapidement le prix référentiel des tomates saisonnières destinées à la transformation. Il serait judicieux, de même, de régulariser la situation foncière des terres agricoles domaniales et d'éliminer les handicaps administratifs et matériels qui ne permettent pas d'appliquer la nouvelle loi d'investissement et privent les agriculteurs des incitations et des encouragements qui y sont prévus.

Les participants à la réunion sont pour une distribution optimale des produits fourragers compensés aux agriculteurs, et ce, pour couper l'herbe sous les pieds des spéculateurs, des corrompus et des opérateurs dans les circuits parallèles. Il est nécessaire aussi de résoudre les problématiques du secteur de la pêche, dont le rendement ne cesse de chuter. Il faut prendre en considération les propositions de l'Utap relatives à l'institution d'un régime spécifique de couverture sociale, tout en luttant contre la pêche anarchique, la pollution marine, l'usure de l'infrastructure de base.

D'où la nécessité d'améliorer la qualité des prestations portuaires en rationalisant la distribution des quotas de pêche du thon rouge. L'Utap recommande, enfin, de préparer et de bien réussir les congrès des Unions régionales de l'agriculture et de la pêche en enracinant le principe de l'indépendance. Le conseil central de l'Utap a été invité à se réunir le 7 février 2018.