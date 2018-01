Tunisie: Les égouts ne font pas bon ménage avec la pluie

Un système de drainage inefficace

Comme un malheur ne vient jamais seul, la route qui mène à Kheireddine et au Kram est aussi bloquée au niveau du canal du côté de la rue Franklin Roosevelt (parallèle à l'artère principale), et ce, depuis presque deux ans, ce qui a, d'ailleurs, asphyxié la circulation dans les deux sens. Aucun panneau signalant le début des travaux au niveau de ce canal n'a été implanté.

Malgré les travaux effectués à longueur d'année au niveau de l'avenue principale pour débloquer la situation, c'est toujours le même spectacle atterrant. Celui du refoulement des égouts qui sont obstrués ou endommagés. L'un des citoyens, dont la maison se trouve à l'avenue Bourguiba à La Goulette Casino, nous a fait part de «l'indifférence» des services de l'Office national de l'assainissement, selon ses dires. On a beau insister sur la nécessité d'inspecter et nettoyer périodiquement l'égout collecteur municipal, rien n'a été fait. Le résultat est là. Des «inondations» au bout de chaque grande chute de pluie condamnent les habitants à s'enfermer chez eux et les usagers de cette voie à rebrousser chemin.

L'un des ingénieurs, spécialiste de la voirie, nous a expliqué que le problème du refoulement des égouts au niveau de l'artère principale de La Goulette remonte à des années et tous les travaux entrepris n'ont pas apporté la solution idoine. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation dont le niveau du sol de la commune qui est presque au même niveau que celui de la mer, ce qui rend l'action de drainage des eaux pluviales vers la mer inefficace lors des marées hautes.

La solution du côté du ministère de l'Equipement

Quand l'avenue Habib-Bourguiba prend l'allure d'un long fleuve à chaque chute de pluie en grande quantité, les doigts accusateurs pointent en direction de la municipalité et des services de l'Onas. L'explication est tout autre du côté du secrétaire général de la municipalité de La Goulette, Lotfi Ben Amor. Ce dernier renvoie la balle au ministère de l'Equipement. En effet, l'avenue Habib-Bourguiba est une artère principale qui relève de ce ministère, explique-t-il.

M.Lotfi Ben Amor reconnaît que ce problème perdure depuis environ dix ans et ajoute qu'il avait sollicité, en vain, l'intervention dudit ministère dans le cadre de ses études visant la protection des diverses villes et agglomérations urbaines exposées aux risques d'inondations. La municipalité a eu même recours à un géomètre pour préparer une étude topographique en vue de la présenter au ministère de l'Equipement et résoudre ce problème qui perdure.

Le responsable en question a tenu à insister sur la complémentarité entre les différentes structures de l'Etat au niveau du travail accompli en faveur du citoyen, mais il a reconnu que la solution au problème observé au niveau de l'artère principale de La Goulette nécessite un budget qui dépasse la capacité et les compétences de la municipalité. Les stations de refoulement et de pompage sont onéreuses, et même la solution d'orienter l'eau pluviale vers le canal de Kheïreddine nécessite aussi de gros travaux et un budget conséquent.

Le gouverneur de Tunis s'est enquis de la situation de l'avenue Habib-Bourguiba à La Goulette et il est attendu qu'il entreprenne des contacts et des concertations avec les parties prenantes, le ministère de l'Equipement en premier lieu, pour trouver la solution qui mettra fin à ce problème.