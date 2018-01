Tunisie: Une nouvelle plateforme voit le jour

«Les jeunes pourront avancer des recommandations et enregistrer leurs doléances anonymes sur la plate-forme, et ce, dans l'intention de renforcer la participation citoyenne de cette frange de la population», poursuit-elle.

La confiance des jeunes dans l'administration et les instances s'est détériorée au fil des années, ce qui justifie la naissance de cette plate-forme afin de mobiliser les jeunes et les encourager à émettre leurs avis et opinions et à contribuer à la vie citoyenne, en participant notamment aux élections municipales qui auront lieu prochainement. «Goulel'hom-RAJ Tunisie est un espace transparent fiable», a relevé Haifa Touati. Cette plateforme offrira aux jeunes un espace pour s'exprimer librement sur leur participation citoyenne à la vie publique et aux élections municipales. En tant qu'acteur de la société civile, «Goulel'hom» veut se faire l'echo de la voix des jeunes auprès des communes.

Il est à noter que les participants à cette conférence étaient composés essentiellement de jeunes et d'associations œuvrant dans le domaine de l'insertion des jeunes. «Cette plateforme a pour objectif de faire entendre la voix des jeunes. Elle a en outre pour but de trouver des solutions aux problèmes des citoyens en général et des jeunes en particulier et de restaurer la confiance des jeunes dans les administrations publiques», poursuit Haifa Touati.

«Il y aura un suivi des réclamations», souligne, de son côté, Zied Zanai, directeur exécutif de RAJ. Par ailleurs, des conférences de presse trimestrielles seront organisées pour impliquer davantage les jeunes et les inciter à participer à la vie citoyenne et aux élections municipales.