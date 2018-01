Tunisie: Dans l'impasse de l'indépendance

Cependant, si le président de la République peut avoir une certaine autorité morale, c'est au Parlement que revient la responsabilité de le faire. A l'ARP, les choses avancent certes, mais à petits pas.

Chez les politiques, l'enjeu est de savoir si ces instances se doivent d'être totalement indépendantes de toute forme de contrôle ou si elles doivent, comme toute autre institution de l'Etat, obéir à la logique du «contrepoids». «Il ne faut pas oublier que ces instances font partie de l'Etat et ne sont pas en dehors de l'Etat», rappelle Farida Laâbidi (Ennahdha), mercredi dernier, à l'occasion de la discussion de l'article 33 du projet de loi relatif aux dispositions communes des instances constitutionnelles indépendantes.

Impasse constitutionnelle

Un article qui divise l'hémicycle mais aussi les juristes, après que l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi a renvoyé cet article estimant la possibilité donnée au Parlement de démettre de ses fonctions un membre d'une instance constitutionnelle va à l'encontre de l'indépendance de l'instance.

Mais en dépit de ces observations, la commission de législation générale avait décidé mercredi de remettre au débat en plénière le même article, moyennant des modifications mineures. «Nous ne comprenons pas les arguments de l'instance provisoire», commente la députée Farida Laâbidi. L'opposition aussi ne comprend pas pour quelle raison la commission de législation générale insiste. « C'est la quatrième fois qu'on discute le même article, et à chaque fois, la commission de législation générale se borne à garder les mêmes dispositions inconstitutionnelles», lance Ghazi Chaouachi (Al-Tayar).

Du côté des groupes de soutien au gouvernement, l'incompréhension se fait également sentir, comme en témoigne l'intervention de Sabrine Goubantini (Groupe national), qui estime que les «amendements proposés par la commission de législation générale ne permettent pas de sortir de l'impasse constitutionnelle». Elle estime que l'article 33 dans sa version proposée, qui permet au Parlement notamment de s'immiscer dans les affaires internes des instances, n'est pas acceptable. Le groupe national considère en effet que le contrôle des instances constitutionnelles devra se faire uniquement à travers «le rapport annuel et le vote du budget de l'instance».

Une divergence de point de vue qui contraint finalement le président de la séance à suspendre les débats «pour plus de concertation». Un proche du président de l'ARP commente : «A chaque fois qu'un article leur déplaît, ils crient à l'inconstitutionnalité ! Ils sont tous devenus experts ?». En fait, la commission de législation générale refuse catégoriquement de se désengager de son rôle de «contrôle». Les défenseurs de la version actuelle considèrent que le Parlement, qui élit les membres des instances, peut les révoquer. Le projet prévoit toutefois l'intervention du tribunal administratif en tant que «garde-fou» pour éviter les abus et du Parlement et de l'instance constitutionnelle.

Division au sein des politiques et des juristes

Mais cette question ne divise pas uniquement les politiques, elle divise également les juristes, qui ne sont pas unanimes. En effet, l'ex-membre de la Haica et professeur de droit constitutionnel Rachida Ennaifer défend une plus grande indépendance des instances constitutionnelles et s'insurge contre l'article 33 du projet. Elle écrit : «Il est clair que la nouvelle version ne permet pas un juste équilibre entre les principes de responsabilité et l'indépendance exigée par la Constitution. Rendre des comptes est certes nécessaire, mais ne peut en aucun cas aller jusqu'au retrait de confiance». Selon elle, l'un des piliers de l'indépendance d'un membre d'une instance est son élection «pour un mandat unique et qu'il ne soit pas révocable».

Jusqu'à présent, les discussions sont en cours, pour tenter de trouver une solution. «L'instance provisoire a créé le problème, mais n'a donné aucune solution au législateur qui permettrait un équilibre entre indépendance et possibilité de contrôle», explique un des conseillers du président de l'ARP.