Tunisie: Le patronat veut dépasser le «consensus mou»

Il s'en est fallu de peu face à Khalil Ghariani, mais le vote a tranché au sein d'un bureau exécutif de 31 membres, lui-même issu d'une âpre bataille oratoire et électorale entre 101 candidats déterminés, chacun à sa manière, à redonner à l'entreprise le rôle de moteur du développement qui fait désormais défaut au pays.

L'élu est Samir Majoul, un agro-industriel qui ne mâche pas ses mots mais qui, dès la proclamation des résultats définitifs, a pris la mesure des fonctions nationales qui sont désormais les siennes. Et le discours officiel de s'en trouver recadré : «Nous ne nous retirerons pas de l'Accord de Carthage mais nous proposons la création d'un deuxième document dédié à l'économie».

Mais le positionnement est conforme aux ambiances du congrès, qu'avaient ainsi annoncées les déclarations de fin de parcours de Wided Bouchamaoui appelant à une bouffée d'oxygène. Car l'économie et l'investissement sont dans un piteux état.

Déjà, la révolte, il y a un an, de la Fédération patronale du textile, suite aux augmentations généralisées accordées par Bouchamaoui à tous les travailleurs du privé, avait sérieusement ébranlé l'Utica avant de conduire au départ «négocié» des intéressés qui sont allés fonder la Ftth, privant l'organisation mère de son aile la plus active. Mais les critiques se sont, dès lors, amplifiées, reprochant à la titulaire du prix Nobel de la Paix d'être devenue «plus commerçante qu'industrielle», en allusion à ses domaines d'activité en tant que chef d'entreprise.

Wided Bouchamaoui a choisi de partir plutôt que d'entretenir le doute sur ses capacités futures à redresser la barre. Elle restera dans l'esprit des Tunisiens comme cette grande dame distinguée qui, au plus fort de la crise du pays, avait contribué efficacement à instaurer le Dialogue national salvateur.

Le nouveau président est d'ambition plus modeste, pour lui le rôle de l'Utica est «purement syndical», l'Union est indépendante et se tient à distance des politiques et de leurs tiraillements.

«Notre priorité, explique-t-il, ce sont les préoccupations des entrepreneurs. Or le contexte est difficile et il faut unir les efforts de tous. De notre côté, nous faisons ce que nous pouvons mais l'Etat doit aussi veiller à préserver et à améliorer l'environnement pour encourager l'investissement et la création d'emplois».

A travers le déroulement et les résultats de son congrès, le patronat veut se recentrer sur ses préoccupations vitales, il veut dépasser le «consensus mou» dans lequel l'emprisonnaient le faste et les hauteurs de l'Accord de Carthage, pour un simple mais vrai programme économique de compromis bien négocié qui puisse relancer concrètement l'entreprise, l'investissement, l'économie et l'emploi.