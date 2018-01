Afrique: Cameroun-Angola - Défaite interdite pour les Lions A'

Le Cameroun, qui sort d'une défaite, n'a pas encore enregistré le moindre point. Logiquement, ce deuxième match devrait être celui du rachat. Sachant qu'un tout autre résultat que la victoire ferait l'affaire de leur adversaire et amoindrirait considérablement leurs chances de qualification, les Camerounais devront aborder la rencontre dans de bonnes dispositions, sur le double plan tactique et psychologique.

L'enjeu du match face à l'Angola tient à deux paramètres : d'une part, le classement actuel dans le groupe D et d'autre part, le degré de motivation qui animera les deux adversaires. Côté classement, l'Angola a un léger avantage pour avoir arraché le point du match nul lors du précédent match contre le Burkina Faso et occupe de ce fait la deuxième place ex-æquo.

Apres une défaite d'entrée face à une sélection congolaise somme toute prenable, les Lions A' n'ont plus droit à la moindre erreur s'ils veulent se maintenir en vie et défendre un tant soit peu leur statut d'outsider.

