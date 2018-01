Congo-Brazzaville: Espoir de paix dans le Pool

Après le cessez-le-feu signé le 23 décembre 2017, des pourparlers de paix ont débuté entre le gouvernement et le chef rebelle pasteur Ntumi.

Ces derniers jours, les populations du département du Pool ont repris espoir de voir la paix revenir dans leur région. Le gouvernement et les représentants de l'ancien chef rebelle, pasteur Ntumi, ont entamé des discussions pour sortir de l'impasse.

Les deux parties se sont rencontrées mercredi à Brazzaville. Une rencontre qui fait suite à l'accord de paix signé le 23 décembre dernier à Kinkala, dans le Pool. Autour de la table, douze représentants du gouvernement et douze autres du pasteur Ntumi conduits par Ané Philippe Bibi.

Jusqu'ici, les discussions se tiennent à huis clos entre les protagonistes et rien n'a filtré des premiers échanges. Toujours est-il que le gouvernement congolais affiche sa détermination à faire bouger les lignes.

«Après la signature de l'accord de cessez-le-feu entre nos deux parties, et conformément aux dispositions de cet accord, je me permets ce jour de faire démarrer les travaux de la mise en oeuvre de cet accord (...) Nous n'avons plus le droit de reculer. La population du Pool ne mérite pas ce qu'elle subit», a notamment déclaré le ministre congolais de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, à l'entame des discussions.

Du côté des représentants de pasteur Ntumi, même si officiellement personne ne s'est exprimé, certaines sources proches laissent entendre que les pourparlers entamés vont dans le bon sens. Un accord de fin de crise est vivement souhaité dans le Pool. Car selon les estimations, 138 000 personnes s'y retrouvent dans une situation humanitaire difficile.

Le département est devenu le théâtre de violences entre l'armée congolaise et des rebelles opposés à la réélection du président Denis Sassou Nguesso à la tête du pays en avril 2016. Le conflit a poussé des milliers de personnes à fuir dans les départements voisins et régulièrement l'armée est accusée d'exactions. Les discussions de paix entamées sont dès lors rassurantes pour les Congolais et pour leurs partenaires.