Congo-Kinshasa: L'opposition de RDC en Afrique du Sud manifeste pour le départ de Kabila

Des drapeaux congolais flottent, mais aussi angolais et zimbabwéens. Alors que Robert Mugabe est tombé, il y a quasiment deux mois, le secrétaire général du parti communiste zimbabwéen, Nicolas Mabhena, est venu soutenir ses frères congolais : « Le président Kabila ne cesse de repousser les élections. Nous sommes là pour demander à la SADC (SADEC) et à l'Union européenne de faire pression sur lui pour la tenue d'élections. »

« Bien que nous soyons en-dehors du pays, on reste toujours congolais et nombre de nos familles sont toujours là-bas, et ce sont elles qui sont en train de subir cette oppression, cette dictature de Kabila. »

