Cote d'Ivoire: Quinze années de prison pour l'ex-ministre Lida Kouassi

Dès l'annonce du verdict, Me Félix Bobré, l'avocat de l'ex-ministre de la Défense de Laurent Gbagbo a déclaré qu'il ferait appel de cette décision, affirmant qu'être l'un des proches et fervent supporter de l'ex-président Gbagbo a certainement desservi son client. « Ce procès n'avait d'autre but que de solder le compte de Laurent Gbagbo mais par Lida Kouassi interposé », a-t-il déclaré.

C'est après trois jours de procès et près de trois heures de délibérations que Paulin Gnatoa Katé, Samuel Zadi Gbaka, Moïse Lida Kouassi et Pacome Brou ont été déclarés coupables d'avoir, en février 2012, fomenté un complot visant à déstabiliser le gouvernement d'Alassane Ouattara. Pour cela, ils sont condamnés à 15 ans de prison là où le procureur de la République avait requis 20 ans.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.