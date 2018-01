Zimbabwe: Les élections de l'après-Mugabe s'organisent au pas de charge

Mais jusqu'à présent, seuls cinq millions d'électeurs sur les sept millions prévus se sont inscrits. Pour Andrew Makoni, de la société civile, chargé de la sensibilisation des électeurs, il n'est pas sûr que le pays soit prêt à temps. « Nous sommes en train de procéder à l'enregistrement biométrique des électeurs. Cette opération aura lieu jusqu'au 10 février. Après cela, il nous faudra analyser les données qui ont été collectées et s'assurer que les électeurs inscrits le sont, là où ils sont domiciliés. Quand je prends tout ça en compte, je me dis que les listes électorales ne seront peut-être pas prêtes d'ici avril. »

Les élections législatives et présidentielles au Zimbabwe - les premières sans l'ex-président Robert Mugabe - se tiendront dans quatre à cinq mois, a annoncé le nouveau président Emmerson Mnangagwa, sans donner de date précise. Le chef de l'Etat a promis qu'elles seraient libres et transparentes alors que, jusqu'à présent, les différents scrutins ont été entachés de violences et de fraude.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.