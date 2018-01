Ile Maurice: Nécrologie - Décès de Vel Kadressen, premier photo-journaliste mauricien

Elle a certes causé accumulations d'eau et inondations dans diverses régions du pays. La forte… Plus »

Photo-journaliste avant l'heure, il aimait le plus croquer les politiques - aux jours meilleurs comme dans les mauvais jours. Toutes les portes lui étaient ouvertes, y compris celles du secteur privé. Peu sont-ils à avoir pu se soustraire à l'objectif de sa caméra. Qu'ils aient pour noms Seewoosagur Ramgoolam, Razack Mohamed, Sookdeo Bissoondoyal, Jules Koenig, Gaëtan Duval, Anerood Jugnauth, Guy Ollivry, Robert Rey, Paul Bérenger, Harish Boodhoo et des centaines d'autres encore.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.