Ile Maurice: Crime à Sainte-Croix - Les propriétaires du restaurant Central reconduits en cellule jusqu'au 25 janvier

Leung Laeng Sen Leung To Chun avait comparu une première fois en cour de district de Port-Louis, le vendredi 12 janvier. La police avait objecté à sa remise en liberté et avait demandé qu'il soit examiné par un médecin de la police.

Les deux propriétaires de l'établissement, à savoir Leung Laeng Sen Leung To Chun, 67 ans, alias Marlen, et son frère Leung Fook Sen To Chin, 65 ans, dit Baba, ont comparu en cour de district de Port-louis, ce vendredi 19 janvier. Les deux hommes, soupçonnés d'avoir battu à mort Patrick Gaëtan Souavé, ont été reconduits en cellule policière jusqu'au 25 janvier.

