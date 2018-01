Ile Maurice: Biscuits aux sinistrés - «Même les prisonniers ont droit à du pain», lance Cassam Uteem

Elle a certes causé accumulations d'eau et inondations dans diverses régions du pays. La forte… Plus »

L'ancien président de la République affirme qu'il s'attendait que le ministre fasse preuve de solidarité et de sympathie envers les sinistrés. «De l'eau et des biscuits, est-ce que c'est tout ce que l'État pouvait offrir à 2 000 sinistrés ? Alors que nous savons tous que les prisonniers ont droit à du pain ?» martèle Cassam Uteem.

Soit 2 litres d'eau et 250 grammes de biscuits par personne au quotidien.» Cette déclaration du ministre de l'Environnement et responsable du National Disaster Risk Reduction and Management Centre, lors d'une conférence de presse à Port-Louis, mercredi 17 janvier, a scandalisé de nombreux Mauriciens. Parmi eux, l'ancien président de la République, Cassam Uteem.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.