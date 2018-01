Sénégal: Le Programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu vise la barre de mille de jeunes

La Fondation Tony Elumelu veut atteindre la barre des mille jeunes entrepreneurs au Sénégal, éligible à son programme d'entrepreneuriat. Les responsables de la banque UBA Sénégal l'on fait savoir à l'occasion d'une conférence de presse tenue, ce vendredi 19 janvier dans l'une des agences de la banque à Dakar.

Les responsables du programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu (TEF) veulent enregistrer plus de jeunes sénégalais lauréats cette année. Une ambition jugée légitime vue le faible nombre de jeunes sénégalais qui ont été éligible à ce programme en 2017. Et ils ont jusqu'au 31 Mars pour s'inscrire sur le portail.

L'année dernière, ils n'ont été que six jeunes sénégalais à bénéficier de ce programme, a confié Mme Krystel Yacine Goumba du département communication de UBA/Sénégal. Un état de fait qui surprend Mme Housseynatou Diallo, lauréate du TEF 2016.

A son avis, ce programme permet aux jeunes de réaliser, en partie, leur rêve en les orientant, en leur confiant à un mentor et en leur affectant une dotation financière de 5 mille dollars pour démarrer leur activité.

Face à un intérêt certain et un besoin existant, UBA Sénégal veut aider à relever la pente avec cette faible participation des jeunes sénégalais. Ils comptent s'appuyer sur une vaste campagne de communication pour susciter l'intérêt auprès de maximum de jeunes porteurs de projet.

Pour rappel, lancé en 2015, le programme entrepreneuriat de la fondation Tony Elumelu porte le statut de la plus grande initiative de financement d'origine africaine consacrée à l'entrepreneuriat. Il s'est engagé à mettre à disposition une enveloppe de 100 millions de dollars US sur 10 ans pour tenter de découvrir, former, encadrer et financer 10 mille entrepreneurs africains de 2015 à 2024.

Le but recherché par le philanthrope nigérian c'est de contribuer à la création d'un million de nouveaux emplois et contribuer à 10 milliards de dollars de revenus supplémentaires à travers l'Afrique dans le cadre de son engagement de 10 ans.

La fondation Tony Elumelu s'est donnée comme mission d'Identifier, développer et créer à travers l'Afrique 10 000 startups qui ont développé des solutions ingénieuses à des défis économiques pressants de leurs communautés et pays; améliorer la vie, créer des emplois et créer des richesses et de la prospérité.