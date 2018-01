Angola: Cabinda - Nécessité d'une formation continue dans les forces armées

Cabinda (Angola) — Le commandant de l'armée de terre angolaise, le général Gouveia João Sá Miranda, a évoqué la nécessité d'un processus continu de recrutement et de formation des cadres, et une attention soutenue au cycle de licenciement à la disponibilité, la réserve et la reforme des effectifs.

Il a tenu ces propos, jeudi, dans la ville de Cabinda à l'ouverture de la première réunion du Conseil Supérieur de l'armée qu'abrite la Région Militaire Cabinda.

Selon lui, l'armée doit maintenir la cohésion et la promptitude de ses unités et sous-unités, ce qui passe nécessairement par le renforcement du contrôle ininterrompu des effectifs, la maintenance, la conservation de la technique, l'armement, l'éducation, la prévention juridiques et sanitaires, ainsi que le renforcement des valeurs et devoirs militaires des Forces Armées Angolaises (FAA) dans la conscience des troupes.

Analysant les questions prévues à l'ordre du jour, il a recommandé plus de rigueur pour qu'il ait excellence dans le commandement des hommes.