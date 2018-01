Afrique: Arrivée à Luanda des ministres africains du pétrole

Luanda — Les ministres africains du pétrole continuent à arriver ce vendredi, à Luanda, pour participer à la réunion du Conseil des Ministres de l'Organisation des Producteurs du pétrole africains (APPO) prévue le même jour dans la capitale angolaise.

A cet effet, ont foulé le sol angolais ce matin, les responsables du secteur de pétrole de la Guinée Equatoriale Gabriel Mbega Lima, du Nigéria, Emmanuel Ibe Kachikwu et de la Côte d'Ivoire, Thierry Tanho.

Dans l'entretemps, une source du Ministère angolais des Ressources minérales et Pétrole indique que les ministres du Gabon, du Bénin et du Tchad, notamment Pascal Houangni Ambourque, Samou Seidou Adambi et Bechir Madet, ont annulé leur participation au forum pour des raisons non encore éclaircies.

La stratégie d'application de reforme de structure et de recapitalisation de fonds d'APPO pour la coopération technique afin de conclure la reforme en cours dans l'organisation et les défis actuels de l'industrie pétrolière en Afrique et hors des frontières font partie des thèmes.

Cette reforme vise à aider l'Appo à revoir sa mission et l'adapter au nouveau contexte pétrolier international ainsi que répondre aux besoins énergétiques du continent africain.

Créée il y a 31 ans comme plateforme de coopération, de collaboration et d'échange d'expériences entre ses membres, l'APPO a succédé à l'Association des Pays Africains Producteurs du Pétrole (APPA), et est constituée de 18 pays, et a comme membres l'Algérie, l'Angola, le Benin, le Cameroun, le Congo, la Libye et le Nigeria.